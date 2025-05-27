4月景氣燈號減2分　國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布4月景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；惟受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分。另領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，製造業銷售量指數轉呈紅燈，增加1分，股價指數轉呈黃藍燈，減少2分，製造業營業氣候測驗點轉呈藍燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

領先指標不含趨勢指數為100.37，月減0.81%，7個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月下滑、3項較上月上升；同時指標不含趨勢指數為107.97，較上月上升1.59%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升、2項較上月下滑；落後指標不含趨勢指數為94.95，較上月下降1.22%，5個構成項目經去除長期趨勢後，均較上月下滑。

展望未來，國發會表示，國際機構雖下修今年全球經貿成長率，惟國際雲端服務供應商擴大資本支出，且AI等新興科技應用加速推展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助維繫我國出口動能；投資方面，隨國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴充產能，國內外大廠加碼在臺投資布局，以及企業朝向淨零及數位升級轉型，均有助推升投資動能。

國發會指出，消費方面，國內就業市場穩定及薪資成長，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，提升家庭可支配所得，民間消費力道可望延續。惟美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後之後續發展、以及主要國家央行貨幣政策分歧等因素，將牽制下半年全球經貿表現，須密切關注對我國經濟影響。