統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普鬆口同意延後歐盟50%關稅至7/9，關稅不確定性因素暫歇，但在新台幣續升、台股面臨解套賣壓調節、端午連假前觀望氣氛下，台股今(27)日下跌200點，收在21336.54點。由於台股自低點反彈已超過4500點，正接近22000密集套牢區，短線震盪再現。投資專家表示，AI長線多頭趨勢不變，逢拉回可擇優布局績優的台股基金或主動式ETF，參與長期成長行情。

投資專家表示，不要只看短線的失落，選對標的，長期比氣長，才是累積財富的要義。只要長線向上趨勢不變，逢拉回就是上車契機，投資人可以選擇長線績效好的台股基金，藉由專業經理人靈活主動操作，創造超額報酬、持盈保泰；而對於喜好ETF的人來說，就可以選擇以「打敗大盤」為目標的主動式ETF。

投資專家表示，不論是基金或主動式ETF，經理人如何選股將會是關鍵。據CMoney統計，統一奔騰基金五年報酬率以251.55%居冠，兩年、三年報酬率也都名列前茅，是台股基金投資人青睞的明星基金。今日掛牌上市的主動統一台股增長(00981A)，與統一奔騰基金為同一經理人，長線操盤實力亦值得期待。

統一台股增長主動式ETF(00981A)暨統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股短線或因已累積相當漲幅，以及後續財報潛在匯損壓力而偏震盪整理。不過AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低，搭配美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期仍具上行空間。

陳釧瑤表示，00981A投資布局以應對市場變化能力高的大型股為核心，搭配具關鍵創新技術、前景佳的個股，並留意AI產業鏈、人形機器人、低軌衛星等投資機會，以及質優高殖利率個股。後續關注半導體關稅、台美關稅談判進度、5/29輝達財報、以及GB200／GB300出貨動能等重要因素。