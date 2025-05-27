台股強彈後爆507萬違約交割　今年單日第四高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣證券交易所於5月27日公布最新集中市場違約交割情形，其中「買進與賣出合計總金額」達1,404萬元，而「買進、賣出相抵後金額」則為507.56萬元。值得注意的是，後者（507.56萬元）為今年以來單日違約交割金額的第四高紀錄。

根據證交所資料，今年以來違約交割金額最高的三個交易日分別為4月8日（771.16萬元）、2月5日（622.39萬元）及4月22日（519.59萬元）。業內人士分析，這些高峰時點多與國際重大事件有關，例如美國前總統川普宣布關稅政策引發市場震盪，以及農曆年後中國大陸AI創新企業DeepSeek崛起，均對市場投資人心理與操作產生顯著影響，進而推升違約交割金額。

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此外，自4月23日起，台股展開強勁反彈，指數上漲幅度超過3,000點，市場氣氛一度轉趨樂觀。然而，近期金管會宣布取消限空令，導致指數連續兩日下跌，市場波動再度加大。本次公布的507.56萬元違約交割金額，若以「T+2」交易制度推算，應是反映上周五的交易結果，卻意外成為今年第四高的單日違約交割金額，顯示市場在短期波動下，投資人違約風險仍不容忽視。

