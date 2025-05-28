輝達進駐台灣「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

▲輝達預計增加一千名工程師，業界憂心人才短缺問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球AI領頭羊輝達創辦人黃仁勳，日前來台參加台北國際電腦展（Computex），再度掀起「仁來瘋」熱潮，不僅8天行程吸引各界目光，主題演講擘劃的未來AI藍圖更引起科技界熱議。本刊調查，隨著黃仁勳打造的AI生態系越來越強大，也讓輝達開始磁吸各界資源。「這是兩面刃！因為輝達在台灣搶人才、爭取補貼預算，加上建構AI超級電腦所使用的電力，都對台灣產生排擠效應，不可不慎！」資深科技業者提醒。

「輝達將與台積電、鴻海和國科會，打造台灣第一台AI超級電腦，幫台灣打造AI基礎建設。」上週四（22日）晚上，輝達創辦人黃仁勳到台北市的私廚三六食府用餐，不忘趁著空檔對在場守候的媒體們說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

才與美國總統川普一起結束中東行，搶在台北國際電腦展前夕，黃仁勳再度來台掀起「仁來瘋」狂潮，訪台期間所到之處吸引滿滿人潮。身為輝達超級業務員的他，在主題演講中，大秀輝達擘劃的未來AI藍圖。除了宣示輝達將從繪圖晶片商變身為AI伺服器系統業者，同時跨足AI基礎建設外，輝達第一個海外總部，也確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）。

為讓AI霸業永續，黃仁勳也宣布將把輝達獨門的AI互連技術NVLink從原本的封閉系統，開放給ASIC（客製化晶片）業者使用。「Jensen（黃仁勳）很清楚，面對越來越多競爭者出現，護城河必須要更多，開放NVLink，對輝達利大於弊。」資深科技業者佩服地說。

觀察今年的Computex盛況，包括鴻海、和碩、廣達、仁寶、英業達等電子5哥，到華碩、微星、技嘉等品牌廠，紛紛派出董座迎接黃仁勳，因為只要沾上輝達，股價就能飆一陣子。

隨黃仁勳打造的AI霸業越來越堅不可摧，磁吸產業資源的效應也跟著浮現。本刊調查，這次黃仁勳宣布在台設立海外總部，未來五年增加至少上千位的研發工程師，等於與台灣同業搶人。

不僅如此，輝達也向經濟部申請科專（科技研究發展專案計畫）預算補助，加上準備在台設立算力中心，對電力吃緊的台灣來說，更是雪上加霜。「我們當然歡迎輝達來，但同時間也擔心，輝達會對資源產生排擠效應，等於是兩面刃。」不願具名的電子業者憂心地說。

尤其是科技業最缺的AI人才，從台積電、聯發科到鴻海、廣達，個個都傷透腦筋。「Jensen喊出要增加一千位工程師，聽在台積電、聯發科耳裡都相當緊張。」IC設計業者透露：「去年輝達就已用高薪從業內挖過一輪，接下來只會挖更多，大家都很害怕。」面對輝達可能大舉挖角，包括聯發科、世芯及創意電子等同業，全都嚴陣以待。



更多鏡週刊報導

封面故事／黃仁勳打造AI霸業 輝達磁吸台灣資源兩面刃

輝達磁吸兩面刃1／輝達在台擴張搶人才、拿補助 科技業私下苦水吐不完

輝達磁吸兩面刃2／NVLINK從封閉變開放 揭黃仁勳AI野心無極限