ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

虛擬資產法案6月推出　陳冲：穩定幣不能淪為野蠻遊戲

▲前行政院長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

▲新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲。（圖／記者湯興漢攝）

文／陳冲

許多人選前一套，選後一套，川普也難例外，但關於數位資產，川老卻是前後一致。2024/7/28川普出席比特幣大會拉票，當場難免一堆選舉語言，但披沙揀金，卻也迸出兩句其他國家領袖不敢開口的指標原則，一是任內絕不發行央行數位貨幣(will never be a CBDC)，另一則是要創建穩定幣安全、負責擴展的架構。不論對錯，背後有無深層目的，比起憚於表態者，要有魄力多了!

川普就職後次日，白宮即發布禁發CBDC的行政命令，劍及履及，兌現政見。2025/1/17更自個發行Trump Meme(迷因幣)，且為規避法律責任，還聲明無意成為投資或證券交易標的，大走偏鋒，期間又爆出川普家族營利傳聞，加密產業與內閣過從甚密等，媒體甚至盛傳第一家庭加密資產已達數十億元。所幸國會議員先後提出三套穩定幣法案，有意補強，但因涉及總統與家人圖利，爭議太大，2025/5/8傳出法案在參議院一票之差未能通過，幣圈為此更議論紛紛，不堪聞問的利益糾葛不脛而走，十天後參議院又亮綠燈，國會開始審查，觀眾心情如坐雲霄飛車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我自2006年底起，即在報端建議央行，就數位時代貨幣新型態預為籌謀，近十餘年也有多篇文章，呼籲研究數位法幣，當然也涉及穩定幣(法定貨幣2.0)。觀察邇來數位時代發展趨勢，以及全球穩定幣的演變，對數位資產(加密資產)在台灣的發展，雖然已配合大環境演變，但對CBDC已不敢奢望。

2019年本人曾相當看好Diem(臉書的穩定幣Libra)，尤其是FB結合歐美二十商業巨擘，勢將重寫世界支付體系版圖，當然此舉也震動美國貨幣主管機關，表示不歡迎的態度。聯準會主席鮑爾在四年前(2021/7/14)，即曾明白表態，有CBDC就不必用穩定幣，以致盟友紛紛退出，臉書集團(改名Meta)知趣也知難而退，如今川普既明言不發CBDC，又規劃就穩定幣立法，形勢改易，難怪上周Meta已蠢蠢欲動，釋出重啟穩定幣的風聲。

雖然美國加密產業，因利益夾纏，已被譏為沼澤資產(swamp asset)，引發西方媒體側目，但美國朝野政黨、行政立法部門，對穩定幣仍展現高度興趣，這與美國債台高築(本年底有九兆美債屆期需延展)，需藉穩定幣的擴增，確保國債的買盤，不無關係。財長貝森特日前在眾院作證時，即「暗示」美元穩定幣有助債券續發(甚至講出兩兆美元的金額)，應該已明白揭示司馬昭之心。不過國會討論法案過程時，對於各界關心的不法圖利及內線交易問題，勢必要有所交代，否則美國可能陷入野蠻遊戲的叢林 。

美國需要美元穩定幣為國債續命，已如前述。至於其他國家，雖未必如此急迫，但也深知事關虛擬經濟的話語權，又涉及未來擺脫weaponization of the dollar的契機，因此在歐盟(MiCA)、英國、新加坡及日本，近年均紛紛立法，為本國貨幣穩定幣鋪路，以展現企圖心。本年三月與香港財經事務局許局長晤面，承告香港也正努力中，果不其然，上週香港立法會通過穩定幣條例，看樣子台灣應該要加把勁了!做或不做，總要有個答案吧。

2009年比特幣問世，同年周小川抨擊國際貨幣體系，其實一場貨幣戰已經悄然開打。十餘年來，北京在CBDC方面已顯然領先，避攖其鋒，川普喊出比特幣戰略儲備，並轉而推動穩定幣，為美國兩大隱憂美元美債另闢戰場，自有其戰略考量。台灣政府經數年掙扎，似已體認虛擬經濟存在的現實，數月前也同意將於六月提出包含穩定幣的虛擬資產法律草案，以利產生虛擬資產的台幣計價單位，也可奠定RWA代幣化的基礎，將有助國內鏈上金融的發展，吾人樂觀以待，希望在全球穩定幣立法聲中，台灣不會缺席。

本文作者為前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲，未獲授權不得轉載

關鍵字： 數位資產穩定幣比特幣美國政府加密貨幣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

推薦閱讀

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

2025-05-28 09:21
AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀　富喬拉到漲停

AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀　富喬拉到漲停

川普關稅「緩徵」效應引發AI產品急單搶產能風潮，台股上市櫃中包括台玻（1802）與富喬（1815）今（28）日在轉單題材下上演爆量秀，富喬在午盤前衝出逾18萬張成交量，盤中數度亮燈漲停，成為表現最猛的一檔個股。

2025-05-28 11:43
新台幣好強壽險匯損拉警報　金管會曝「升值1元損失2000億」

新台幣好強壽險匯損拉警報　金管會曝「升值1元損失2000億」

新台幣兌美元匯價升破30元大關，壽險業匯損狀況、如何因應，成為今（28），日財委員質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，新台幣每升值1元，約有2千億的損失，壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，基於穩定市場、順利過度新一代壽險業清償則「傾向同意」。

2025-05-28 11:37
貿協2025首輪經貿指數調查：對等關稅後企業積極佈局　強化營運韌性

貿協2025首輪經貿指數調查：對等關稅後企業積極佈局　強化營運韌性

外貿協會今(28)日公布2025首輪「貿協經貿指數」調查結果。調查特別聚焦美國「對等關稅」帶來的影響，結果顯示企業雖對短期前景趨於保守，但整體展現出積極調整的動能與韌性。國際地緣經濟秩序之快速重組，對企業既是挑戰也是轉型契機。

2025-05-28 11:33
中航配息2.1元　強化船隊、看好下半年市況

中航配息2.1元　強化船隊、看好下半年市況

中航（2612）今（28）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，董事長彭士孝表示，在國內外政經情勢重大變化與嶄新挑戰下，公司獲利仍較前一年明顯成長，未來仍將積極推動船隊年輕化以求節約能源消耗、提高營運效率，持續朝向優化船隊整體表現邁進。

2025-05-28 11:27
中航現金股利2.1元　第二季市場恢復正常水準、看好下半年表現

中航現金股利2.1元　第二季市場恢復正常水準、看好下半年表現

中航(2612)今(28)日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，並完成第十八屆董事改選。公司董事長彭士孝表示今年第二季起澳洲、巴西出口鐵礦砂出貨量可望恢復正常水準，中國大陸鋁礬土進口量持續增加，因此公司仍保守樂觀看待下半年市場表現。

2025-05-28 11:09
華航8字策略應對變局　董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

華航8字策略應對變局　董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

華航（2610）今（28）日召開股東會，董事長高星潢表示，美國關稅、地緣政治等變數很多，「精準布點、穩健布局」，會持續做彈性調整，市場在哪邊、就往哪邊走，最渴望的是生財工具「飛機」可以早一點交付，也為此派一個團隊過去緊盯看能否提供協助，「飛機早點交，才有好的『武器』跟全球航空公司競爭」。

2025-05-28 10:42
嘉里大榮做出差異化　今年業績估二位數長、科學城獲利率最高

嘉里大榮做出差異化　今年業績估二位數長、科學城獲利率最高

嘉里大榮(2608)今(28)日召開股東常會，會中通過配發每股現金股利1.65元。公司董事長沈宗桂指出，公司本身與關係企業提供常溫、低溫、醫藥、快遞與陸海空運輸的全方位物流，已經做出差異化，即使市場不好，也有信心做出好業績，估計今年能有二位數成長，其中2019年購進的科學城獲利率最高。

2025-05-28 10:30
進口水泥低價搶市　亞泥籲加速課反傾銷稅、碳費保產業公平

進口水泥低價搶市　亞泥籲加速課反傾銷稅、碳費保產業公平

亞泥（1102）今（28）日召開股東會，會後談到進口水泥反傾銷一事，總經理李坤炎指出，台灣水泥業的基本原則是要公平合理競爭，目前來看政府應該7月會有最終判定、會對進口水泥有傾銷稅，這對台灣水泥業是正面消息，也呼籲政府可以加速處理；另也應該對進口水泥徵收碳費，對於國內水泥產業才是合理公平。

2025-05-28 10:30
人氣回籠！3檔主動式新兵連手衝　台股ETF股民止跌回升

人氣回籠！3檔主動式新兵連手衝　台股ETF股民止跌回升

根據集保戶股權分散5月23日最新統計資料顯示，受到上周新增一檔00982A主動ETF的助益，台股ETF投資人數終止連3周流失，整體受益人數上周增加9317人，總檔數也來到72檔，今年來增加87萬9482人，總人數來到1110萬5318人。

2025-05-28 10:27

讀者迴響

熱門新聞

即／川普點頭1事　美股上漲400

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀　富喬拉到漲停

科技業：輝達會缺台灣這一點政府補助嗎　恐引起排擠效應

大樂透連6槓「下期飆1.9億」

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

台股強彈後爆507萬違約交割　今年單日第四高

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366