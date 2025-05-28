進口水泥低價搶市　亞泥籲加速課反傾銷稅、碳費保產業公平

▲亞泥總經理李坤炎（右二）、執行副總吳玲綾（右一）、董事徐旭平（左二）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）今（28）日召開股東會，會後談到進口水泥反傾銷一事，總經理李坤炎指出，台灣水泥業的基本原則是要公平合理競爭，目前來看政府應該7月會有最終判定、會對進口水泥有傾銷稅，這對台灣水泥業是正面消息，也呼籲政府可以加速處理；另也應該對進口水泥徵收碳費，對於國內水泥產業才是合理公平。

針對進口水泥傾銷問題，李坤炎表示，進口水泥傾銷是一個惡性競爭，台灣水泥業要公平合理競爭是基本原則，現在從經濟部到財政部，初步已經認定是有傾銷事實，現在看起來7月會做最終判定，應該會有適當的傾銷稅，這對台灣水泥業來說是正面消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李坤炎指出，台灣水泥業處在不公平競爭環境，有扣傾銷稅對國內水泥產業比較公平合理，可以健康正常經營，也鼓勵國內產業可以更好經營、更有韌性，希望政府一定要對國內產業適當鼓勵、適當保護，建議政府這個案子要注重且加速處理。

此外，李坤炎也提到，碳費議題也很不公正，全世界都在減碳，但政府對進口水泥沒有徵收碳費，反而會對整個減碳不利，呼籲未來政府要積極對進口水泥徵收碳費，希望能夠盡快，且對碳的盤點也要有積極作為，否則對碳洩漏也有影響。

董事徐旭平則說，台灣有課碳費，但進口水泥沒有，這是不公平的地方，低價傾銷、沒有碳費還有匯率、關稅等因素，都是對台灣水泥的衝擊。

執行副總吳玲綾補充，匯率對亞泥在成本上是正向的，因為進口LNG、煤等都是用美金付款，不過匯率對於跟進口水泥競爭而言，卻是負面的影響；關稅造成通膨、經濟影響，不管在公共工程、房地產等，對水泥產業鏈產品都會有影響，整體來說肯定不好。