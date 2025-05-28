聯電：匯率升1％侵毛利率0.4個百分點　和英特爾合作「必須成功」

▲聯電股東會。（圖／聯電提供）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，財務長劉啟東在會後接受媒體聯訪時，針對近日市況及匯率表示，下半年景氣還不是很確定，能見度比較短，關稅變動性很大，目前下半年比較確定有影響是匯率，過去匯率是抓1美元兌32.5到33元新台幣，現在升值到30元，但台幣升值多少，就會衝擊多少營收，匯率每一百分點升值，也會侵蝕0.4個百分點的毛利率。

至於和英特爾合作案進展，劉啟東則說，目前聯電最重要的合作就是和英特爾12奈米合作案，時程則要到2027年，目前重要研發還有製程、設備和製造端的資元都投注在上面，這也是主要在美國的合作案，以目前來說，是「必須要成功」的案子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉啟東也說，聯電和英特爾有分工，會合作的原因就是22奈米跳12奈米不用EUV，所以這是一個甜蜜點，也是有潛力的市場，所以聯電願意投資，以目前12奈米的市場，聯電還可以分一杯羹，至於和英特爾合作是採用他既有設備，因此即使在美國生產稍高，但因為沒有折舊費用，算下來是一個相當好的合作模式，算下來是一個相當划算的合作，現在還在做早期design in，之後才會有第二、第三波客戶，未來會隨著客戶的來調整。

在其他海外佈局上，劉啟東說，日本部分除了目前三重縣工廠外，別的地方也是會尋找客戶，也都有機會，但單純以目前的狀況，增加產能意義不大，聯電希望更多著墨在商機，還有新客戶訂單，這會比較符合發展長期趨勢，如果以現有的技術和客戶群來增加產能，意義偏低，所以會希望尋找新的市場，不過日本三重縣也是有空地，有必要可以擴充，新加坡也是，且新加坡有地緣政治中立性，另外，中東也有洽談，不過考量和其他地區一樣，還是希望有新的商機或客戶，而並非產能增加。

至於面對中國和印度成熟製程競爭，劉啟東則表示，目前只能確保聯電是有特殊性，讓客戶可以長長久久的合作，但聯電還是一直往前推製程，現在從28往22奈米推，現在如果陸陸續續要提供22奈米，聯電可以做競爭，和英特爾可以合作到12奈米，也是期待會走到大部分競爭者前面。