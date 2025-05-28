中航現金股利2.1元　第二季市場恢復正常水準、看好下半年表現

▲中航董事長彭士孝(右)主持股東會，右為總經理戴聖堅。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)今(28)日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，並完成第十八屆董事改選。公司董事長彭士孝表示今年第二季起澳洲、巴西出口鐵礦砂出貨量可望恢復正常水準，中國大陸鋁礬土進口量持續增加，因此公司仍保守樂觀看待下半年市場表現。

中航去年合併營收為新台幣46.4億元，營業淨利6.9億元，加上營業外收益3.6億元，稅後盈餘10.1億元，每股盈餘5.13元。

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彭士孝指出，在國內外政經情勢重大變化與嶄新挑戰之下，公司獲利仍較前一年明顯成長。未來公司仍將積極推動船隊年輕化以求節約能源消耗、提高營運效率，持續朝向優化船隊整體表現邁進。

全球仍面臨新一波通貨膨脹及地緣政治風險等諸多不確定性，除了俄烏戰爭、以哈衝突外，各界對美國關稅談判結果與聯準會調整降息政策等變化無不嚴陣以待。中國大陸總體經濟尤其是房地產業的復甦跡象是左右散裝海運業的關鍵。

中航新任董事名單，分別為董事長彭士孝、總經理戴聖堅、中航物流董事長朱天翎、偉聯運輸董事長徐光達、航偉投資控股代表人唐邦正、航偉投資控股代表人張大方、獨立董事3席分別為趙國樑、郭傑倫、莫仁瑛，董事長則由彭士孝獲選續任。

中航船隊目前合計13艘海岬型散裝輪，去年八月委託台船簽約建造4艘21萬載重噸紐卡斯爾極限型(Newcastlemax)新世代高規格環保節能散裝輪，預定於2026年下半年起陸續交付營運。公司持續進行船隊汰舊換新，今年四月代子公司公告以1765萬美元(約5.8億元)處分1艘海岬型散裝輪，預計處份利益約760萬美元(約2.5億元)。

中國航運為涵蓋海運及內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等的多元化跨國性集團。公司目前主要經營自有海岬型散裝輪船隊，提供全球各大礦商、鋼廠與貿易商原物料運輸服務。中航與台灣中油、裕民航運以合資方式經營超大型原油輪(VLCC)及成品油輪(LR1)，國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸及中航物流公司。