新台幣好強壽險匯損拉警報　金管會曝「升值1元損失2000億」

▲金管會主委彭金隆鬆口，壽險海外資產計價採行半年匯率均價。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣兌美元匯價升破30元大關，壽險業匯損狀況、如何因應，成為今（28），日財委員質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，新台幣每升值1元，約有2千億的損失，壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，基於穩定市場、順利過度新一代壽險業清償則「傾向同意」。

今日財委會立委賴士葆首先詢問新台幣升值對壽險業的匯損衝擊？彭金隆回應，壽險業可運用資金共37兆資金，約有22～23兆在海外，扣掉美元保單無需避險仍有15兆，上述15兆當中有避險6成，其餘沒有避險則有6兆，換算下來約2千億美元，也就是新台幣1元升貶，約2千億元影響數。

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由於新台幣短期波動大，對於壽險海外資產評價影響甚鉅，壽險公會也提出，用半年匯率均價來計算，彭金隆認為，此一評價模式，如同目前壽險業RBC計算時，股價計算採半年均價計算一樣，由於RBC只剩半年時間期，明年起將接軌新一代清償能力，所以因應方案會以穩定市場、順利過渡為優先。

至於何時匯率採行半年均價計算，彭金隆也說，接軌的申請日是以6月底半年報做基準，到時候就會有答案。

外界認為，川普關稅戰威脅依然存在，金管會取消3道限空令，有雨天收之傘的疑慮，而彭金隆強調採行限空令主要針對市場上充滿非理性預期心理，如今市場氣氛已經不同於4月7日，這就像「手伸久了會酸」，這次收手是為了保持下次出手的力道。

