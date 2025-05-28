貿協2025首輪經貿指數調查：對等關稅後企業積極佈局　強化營運韌性

▲面對「川普2.0」的全新經貿格局，企業的注意力已從個別的營運與成本挑戰，迅速轉移到影響更廣泛的地緣經濟變動，同時維持對「經濟波動」的高度關注。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(28)日公布2025首輪「貿協經貿指數」調查結果。調查特別聚焦美國「對等關稅」帶來的影響，結果顯示企業雖對短期前景趨於保守，但整體展現出積極調整的動能與韌性。國際地緣經濟秩序之快速重組，對企業既是挑戰也是轉型契機。

相較去年底企業聚焦於通膨與競爭風險，今年調查顯示，高關稅與匯率波動已被普遍視為新常態，可能預示著國際經貿秩序的重組。面對此變局，企業策略重心正從優化產品成本效能，轉向強化宏觀風險管理，並透過傳統的分散市場方法，與加強財務韌性、地緣分析能力等先進應對策略，在變局中開拓下個世代的競爭優勢。

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本期的「外銷預期指數」為27.8(中立值50)，較去年底調查時明顯下滑，顯示企業對外銷前景態度轉趨保守，企業風險焦點也從營運層面的成本控制，擴展至對外部宏觀環境變化的密切關注：「地緣政治」(75.6%)與「經濟波動」(65.8%)超越去年居首的「經營成本」，成為最受企業關注的兩大主要風險。

值得注意的是，企業對於川普2.0對國際經貿格局的影響時長看法有顯著分歧，約六成預期影響集中於其總統任期內，另外四成則認為將會更久，甚至代表新經貿秩序的開端。此認知差異將影響企業短期乃至長期的因應與佈局。

預期未來三年美國關稅平均可能增加超過20%的企業比例，是去年底調查時的三倍，顯示市場已在考慮高關稅成常態的可能性。儘管如此，企業評估自身「關稅成本轉嫁能力」反而上升，「完全自行吸收成本」的比例下降，顯示企業正積極透過策略調整，提升其市場定價與供應鏈的應變能力。

在生產佈局方面，多數企業對赴美生產仍持觀望態度，但「已在美生產」或「計劃赴美」的比例合計增加至12.9%。同時，表示「不可能」赴美的比例從去年底的21.1%下降至15.5%，顯示川普2.0影響下，企業在全球生產佈局考量上保持彈性。

雖然企業對全球市場的整體預期較去年降溫，東南亞持續是今年最被看好的市場；對美洲市場看法明顯變得保守；對歐洲與中港澳市場的預期則相對樂觀。

除了目前備受關注的關稅，匯率也被視為可能影響未來經貿格局的關鍵變數。本次調查發現，企業對主要貨幣未來走勢預期出現顯著變化：新臺幣兌美元方面，預期穩定持平者較上期明顯降低，而預期貶值者較升值者多。

面對日益複雜的國際經貿環境，台灣企業整體的風險應對準備度在過去半年有所提升。除了分散市場等傳統方式外，企業亦著手建立更深層次的地緣經濟風險應對措施，尤其是在『增加財務韌性』與『提升地緣經濟分析能力』這兩項先進策略上的進步最為明顯。

外貿協會表示，本次調查結果呈現了對台灣出口企業在對等關稅後的第一手考察：一方面，企業對前景看法趨於保守，並深刻體認到地緣政治等宏觀風險的重要性；另一方面，企業也並未停滯，而是展現出策略調整的彈性與提升自身韌性的積極作為。如何應對短期波動並為可能的長期結構轉變做好準備，在變動的局勢中持續調整、轉型，尋求新的平衡點與發展契機，將是台灣企業展現實力與耐力的關鍵。

面對全球政經變局，外貿協會推出「貿協經貿指數」(TAITRA INDEX)，提供一項洞察全球市場趨勢的關鍵工具。透過貿協強大的國內外商情網路，解析即時、可靠的第一手資訊，協助產官學界迅速掌握全球市場動態。2025年首輪調查於美國「對等關稅」發布後4月10日至22日執行，調查對象涵蓋具代表性之國內外台灣企業主與高階經理人，共回收有效問卷1,100份。