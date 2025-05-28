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信用管制尚未鬆綁　永慶提醒：當心「借人頭」衝高房貸毀信用又賠房

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋提醒，當人頭「借名登記」風險高，小心賠了信用連房子都保不住。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

別讓一時好心，毀了一世人生！央行未鬆口近期是否有機會鬆綁房貸信用管制，永慶房屋提醒，千萬別為了爭取更優惠的貸款條件，動起歪腦筋，找人頭進行「借名登記」。也不要因為朋友請託或一點人頭報酬，就答應讓別人把房子登記在自己名下，除了要擔心被查緝後，影響個人信用評分與未來權益，還可能被設局詐騙，無端背負龐大債務，後果得不償失。

永慶房屋業管部協理陳賜傑用實際案例，警惕民眾「千萬別讓人情成為詐騙的破口！」過去曾有受害人讓朋友將房子借名登記在自己名下，沒想到卻遭到朋友欺騙，不只利用受害人的信用換得更好的貸款條件，還做高房價向銀行超貸，繳款時卻人間蒸發。

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因此在本案例中，相當於受害人需要支付所有貸款，若不繳款房子就會被法拍，除了影響受害人的信用之外，因為當初詐騙人以不合理高價購屋，使貸款總額更超出市價，即使賣房也不夠付。

陳賜傑表示，真的不要以為房子登記在自己名下就安全，相信有很多單純的民眾，抱持著相信朋友、幫助朋友的心態借出人頭，甚至還能小賺一筆報酬，但卻小看其中的風險。首先，因為人頭不是實際購買人，可能無法掌握屋況與房價的所有資訊，或許就給了有心人機會，可以用AB約做高房價超貸。未來房屋轉手若有獲利，人頭也是名義上的納稅人，還可能面臨鉅額房地合一稅。

其次，若是實際購買人繳不出貸款，登記名義人也無法負擔，房子恐怕就會被法拍，如果法拍價格不如當初貸款總額，還得揹負債務，就會影響登記名義人的信用，未來若有急用錢或申請貸款的時候，信用不良可能會增加難度。

另外，借名登記如果牽涉做高房價，向銀行超貸、造假實價登錄等行為，登記名義人也可能被認定為共犯，觸犯《刑法》使公務人員登載不實、偽造文書、詐欺等罪。一旦被查獲，除了刑事責任，因為有詐騙銀行貸款的意圖，也可能被銀行追討不當得利的價額，甚至要求立刻立刻還清房貸，並註記有超貸紀錄，成為銀行往來的黑名單。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋整理借名登記「當人頭」的4大風險，包含詐騙、信用、稅額與觸犯刑法。

陳賜傑呼籲，「小心話術，購售屋一定要選擇有信譽、誠實的仲介業者才有保障。」房地產因為價高，不僅淪為投機炒房工具，也可能是詐騙集團的目標，加上多數人對房地產買賣流程並不熟悉，因此更容易被誤導、受騙。

為保障民眾的購、售屋權益，永慶房屋首創「屋況+房價全保障」不只有「誠實安心認證」保障真實屋況，提供非短期交易、非凶宅、非輻射屋、漏水保固的四大認證標章；還有業界唯一「真房價保證」揭露完整行情，如未落實，就房價差額與屋況部分最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。針對屋況瑕疵、產權保證到價金履約保障，再提供「六大安心保障」確保屋況、產權與交易安全。針對買賣屋上還有不清楚的部分，永慶房屋也歡迎民眾前往永慶房屋在雙北市直營店免費諮詢。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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