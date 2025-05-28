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謝金河：要選就選最好的　巨變時代的不變投資法則

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

四月二日川普帶給世界的驚嚇，全球股市出現崩盤式的重挫，經過一個多月修整，全球股市都呈現不同的風貌，台股在二一五○○點附近，正好回到四月二月起跌的位置，但櫃買指數在二二七點，離起跌前的二五○點的位置稍稍弱勢，看得出大型股表現優於中小型股。

另一個現象值得注意，美國股市走勢和台灣相近，但歐洲各國股市卻頻創新高，德國股市來到二四一五二，希臘、奧地利、匈牙利、愛爾蘭、比利時、西班牙、挪威等國股市都創下歷史新高，這一周川普放話要對歐盟課五○％關稅，但歐洲股市並不太受到驚嚇，因為大家預知川普一定會收回成命，隨時歐盟執委會主席馮德萊恩和川普有一個「nice good call」，川普又收回成命，將談判延續到七月以來。

台股回到四月二日起跌點

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這符合川普一貫的戰法，先給驚嚇，然後和對手談判，世界的變化也因為川普形成巨大的變化，近年來世界風平浪靜，但是在川普的世界，大家經常會面對驚嚇，大家千萬不要在極度恐慌中失去分寸，就像台股跌到四月九日，在最驚慌的那一刻，加權指數跌到一七六○九，很多人看到了三支停板，最後含恨殺出持股，現在看著股價又彈升三千多點，心中扼腕不已，這個禮拜我邀請張錫上電視，我問他在四月七日大家最慌亂那一刻，他接受媒體記者訪問，說出這是川普營造的「人造熊市」，我說這個「人造熊市」實在很有創意。

現在值得討論的一個題目是，台股回到四月二日起跌位置，但是個股落差很大，有的個股再創新高，有的個股仍然停留在一七六○九的低檔，這也意味了未來產業發展可能出現巨大變化。我們先看強勢股，這次黃仁勳在台灣的幾天行程已經結束，這一次Computex展，他也對ＡＩ未來發展推波助瀾，但對市場並沒有帶來太大的影響。

黃仁勳在二三年來台赴台大演講，這是ＡＩ盛況元年，二三年漲最多的是廣達、光寶科、技嘉、緯穎、緯創及機殼的勤誠，散熱的雙鴻、奇鋐等。那一年廣達從六六．二元漲到二八二元，技嘉從七八．三漲到三八二．五元，光寶科從七一．二漲到一七四．五元，緯穎從六一○元，最後漲到二八七○元，令人嘆為觀止。

到了二四年，這回黃仁勳訴求人形機器人，這回大漲的所羅門從三二．四飆向一八七．五元，羅昇從二七．一元漲到一六九元，最傳奇的是視覺效果的慧友連漲九支停板，從十九．七五飆向一一八．五元，這當中協作機器人的達明上興櫃就漲到五七七元，機器人關節的台灣精銳漲到九九五元，鈞興ＫＹ也漲到二七八元，這次黃仁勳帶動的是機器人的狂熱。

輝達的力道將減弱？

今年是黃仁勳的第三波衝擊，先前那兩波大漲的，這次都沒有參與，這次最突出的亮點變成輝達海外基地宣布落腳在北士科，這個效應帶起這一帶資產股，這次漲最多的是新紡，股價從三六．四元衝向八一．七元，在黃仁勳宣布北士科那一周，新紡股價單周上漲五五．九％，士紙上漲二六．○四％，士林開發上漲二一％，士電漲五．七一％，這次上漲的是名字有「士林」的公司，也就是北士科的地主。

黃仁勳這次撼動的不是ＡＩ供應鏈，反而變成是資產股，這一周鴻海、廣達、緯穎、技嘉、華碩股價都下跌，只有總部在旁邊的金寶、仁寶股價上漲，這可從兩個層面來解讀，一個是黃仁勳帶來的ＡＩ新浪潮，未來加入中國變數，DeepSeek問世後，輝達的力道已減弱，將來如果中國以華為為首的ＡＩ晶片若能突破美國封鎖線，Nvidia可能會面臨重大危機；另一個是醞釀很久的GB200、GB300到底力道有多強？台廠供應鏈未來可能面對更多挑戰。

另一個角度是資產股這次因為北士科而跳升，其實，《先探週刊》幾十年來都在談資產股，台灣有很多資產股物超所值，但土地開發經常是一次性收入，不太容易引來市場共鳴，士紙在一九八九年小沈的時代，股價曾經大漲到二六一元，後來蟄伏很久，新紡更是長年乏人問津，股價最慘剩下九．七元，這個時候黃仁勳宣布總部落腳北士科，讓股價如沖天炮股翻湧，投資傳產股只有一個「等」字訣。

資產開發股的傳奇

我認識的南部鋼鐵大亨，他有千億身價，他有錢就買資產股，像東和、東南水泥都是他喜歡的標的。前不久他買了廣豐，我問他為什麼買廣豐？他說廣豐還有很多土地，前三年每年ＥＰＳ都有○．五元以上，連續五年配息○．五元，他說這比銀行利息還好，說不定哪一天股價漲起來，還可以賺到差價。這些年，股本九．八億的台火就是守著士林官邸的土地，收租金，工礦下市，台火還在，這次股價上漲到二一．五元，這是投資資產股的要訣─就是等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2354期精彩當期內文轉載》
（圖／先探投資週刊 提供）

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