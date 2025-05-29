目標2034年達5940萬　他靠滾動式定期定值讓錢永不閒著

▲台北商業大學財務金融系副教授謝承熹指出，一般投資人只需要定期定值和定存作為資產配置就足夠。

圖文／鏡週刊

靠著「定期定值目標法」滾出2,600萬元財富目標，台北商業大學財務金融系副教授謝承熹為了參與台股大盤長期走勢、讓資金留在市場，改良出「滾動式」版本，「Keep Money Rolling，永不到期」，隨著資產規模提升，他的最新設定目標是在2034年達5,940萬元。

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女兒出生，竟讓原本採取主動投資的新手爸爸甘願轉為被動投資。台北商業大學財務金融系副教授謝承熹早期以選擇權、期貨和權證作為投資工具，現在每季規律買進追蹤台股大盤指數的0050（元大台灣50），心情卻越來越平穩，「以前賺的錢雖然是現在的2倍，但現在卻多了更多睡眠及和家人相處時間，無價。」他開心地說。

2011年謝承熹開始採取目標投資法「定期定值」，首次任務是10年達到千萬元目標，2022年達標後，旋即把錢投入新計劃，「總不能就這麼讓資金閒置在場外吧！我們都知道股市長期向上，所以我想到的解決方法就是，開啟更多的定期定值、以滾動方式持續投入。」

那麼，實際該如何生成更多的滾動定期定值？以謝承熹的退休基金操作來說，他從2013年11月開始，先規劃出一套5年期計畫（2013年11月至2018年11月），第2套5年期計畫（2014年11月至2019年11月）、第3套5年期計畫（2015年11月至2020年11月）⋯以此類推，完成永不到期且場內永遠有5組5年期定期定值計畫的狀態，「Keep Money Rolling，永遠不到期，手上就不會有過多閒置資金。」而隨著資產規模提升，他最新設定目標是在2034年達5,940萬元。

只是為什麼選的是定期定值，而不是定期定額？「定期定值對我來說更有掌控感，過程中能微調目標價，定期定額則會有遙遙無期的虛無縹緲感。」不過，定期定值執行的困難度，在於畫出權益曲線和設定目標金額，謝承熹教戰，回推年化報酬率設定區間最好在8%到12%，原因是0050年化報酬率約10%。

實際操作上，謝承熹表示，可先回推每個月能存下的金額，假設每月能存下5,000元，就能篤定10年後至少會有60萬元，要是下單日遇到股價上漲、整體資產增加致需要的買進單位數變少，例如當期只需3,600元，剩下的就能先丟進現金池，以備未來需要加碼更多銀彈。

謝承熹的財金所指導學生張靖也是定期定值的追隨者。畢業4年的張靖設定一組為期4年、80萬元的定期定值買車計畫，「這套核心概念在於清楚知道未來資產會成長到哪個程度，所以股價跌多就補單位，漲多就減少部位買進，或調節賣出。」

他分享，執行過程最難的是心態，「今年4月全球股災，0050下跌超過15%，按表操課，那個月得補26萬元買進0050，但我心裡多少有點害怕，萬一股市繼續跌怎麼辦？不過，投資心魔得要自己克服，所幸我有遵守紀律，1個多月後，台股大盤重新站上兩萬點，資產也回升了。」

值得注意的是，定期定值過程中若遇股市大跌，可能會出現需要投入大筆資金的狀況，因此現金池很重要，謝承熹指出，市場熟悉的資產配置是股票加上債券，但兩者不一定呈現負相關走勢，存款利息雖低，但至少不會賠，是最安全的配置，「一般投資人只需要紀律執行定期定值計畫，另外再配置存款現金就足夠。」



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