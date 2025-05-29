鴻海全年營收破7兆　劉揚偉：董總分治、「輪值CEO」3年轉正

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

代工大廠鴻海（2317）今（29）日舉行股東會，董事長劉揚偉在會中指出，儘管今年有諸多變數，但仍預期集團業績可顯著成長，全年營收有望突破7兆元，創歷史新高；另劉揚偉預告未來將董、總職位分治，下一屆董事會將正式推動，並在未來3年內，讓「輪值CEO」正式轉正，實踐完善公司治理制度。

劉揚偉在股東會致詞表示，今年營運須面對對等關稅、匯率和貨幣政策以及全球政經局勢變化快速等變數，對於今年營運審慎看待，不過鴻海集團今年仍可「顯著成長」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉揚偉也重申先前在法說會上的看法，強調關稅對鴻海的衝擊不大，但「（新台幣兌美元）匯率影響相對大」。

有小股東在現場向劉揚偉表達期望，盼鴻海的毛利率可以拉升，也期待股價可以更高，劉揚偉回應，鴻海很重視股價，經營團隊會持續努力，替股東們創造更多投資回報。

由於劉揚偉兼任公司董事長與總經理，小股東於會中發言指出，雖然法令並未禁止董事長兼任總經理，但從治理角度出發，應讓董事會與經營團隊形成有效監督機制，對此，劉揚偉回應表示，公司早已啟動輪值CEO制度作為過渡安排，未來將轉型為常設的正式CEO職位，藉此實現董事長與總經理的職權分離。