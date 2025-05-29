41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低 6／20除息

擁有逾41.65萬股民的台股高息ETF元大高息低波（00713）今（29）日配息開獎，每股配1.1元為近5季配息最低，預計6月20日除息，7月11日入帳。

關稅匯率夾擊集團「帳面損失千萬」 統一羅智先：盡量不漲價

關稅與匯率變動影響整體經濟，統一（1216）董事長羅智先坦言，確實感受到消費者對未來的不確定性提升，整體市場信心明顯下降，消費者只能多準備一些糧草，並持續調整自身體質，「現在晚上都難以入眠，要關心另一邊（指美國）的新聞，醒來才發現國際局勢早已出現變化，像是匯率問題，什麼事都沒做，錢就蒸發了，真的不好受。」

佳世達陳其宏：「兩大措施」應對匯率 關稅問題目前靜觀其變

佳世達（2352）今日舉行股東會，董事長陳其宏及經營團隊下午也接受媒體聯訪，針對關稅問題，陳其宏說，由於政策一變再變，所以目前看起來不宜做太多臆測，只能靜觀其變，但預期最終關稅會落在10到20％之間，至於匯率部分，陳其宏則說，匯率問題來得又急又快，但佳世達大艦隊一直都有在匯率上做對沖來避險，所以影響比較沒大麼大，同時也會將美金持有部位降低，財務長洪秋金則補充，佳世達營收和成本上除美金外，還有很多使用其他如台幣、歐元等幣別來計價，因此單美元影響並不會那麼大，也會有一些自然的平衡。

日圓現鈔「0.2087」半個月最甜 10萬台幣多換5.3萬日圓

川普關稅遭美國法院封殺，日圓應聲走貶，台銀今（29）日掛出新台幣買日圓現鈔第一盤牌告價來到「0.2087」為近半個月來最甜，拿10萬台幣可多換5.3萬日圓。

川普關稅+輝達報喜！台積電漲19元至986 台股大漲247點站上21600

雖然美股4大指數全面下跌，但因輝達財報喜訊與美國法院封殺川普關稅，台股今（29日）以21531.29點開出，指數大漲173.57點，漲幅0.81％，隨後大漲逾240點站上21600點。

快訊／川普關稅遭法院封殺！美期指、美元大漲 黃金急跌

受惠美國法院推翻川普關稅政策激勵，美股指期應聲走揚，道瓊工業期貨指數上漲1.09%、標準普爾500期貨指數上漲1.42%、那斯達克100期貨指數上漲1.72%。

美元指數重回100！日圓、瑞士法郎領跌 台幣觸及「30」字頭

受到川普關稅遭到美國法院封殺效應影響，美元指數轉強站上100以上，主要貨幣日圓、瑞士法郎領跌下，新台幣匯率今（29）日開盤又見30元字頭。

有志一同！富邦金控啟動全新志工平台 四大面向串連永續力

「2025雙北世界壯年運動會」即將落幕，富邦金控不僅以官方贊助身分參與盛事，更號召近百位員工投入賽事志工行列，於交通引導、場館服務與醫護支援等多面向協助賽會順利進行。延續這股向上的行動能量，富邦金控今宣佈成立「有志一同」志工平台，結合原有志工組織基礎與集團資源，擴大招募涵蓋「環境、金融、陪伴、賽事」四大類別志工社群，預計今年創造超過2.5萬小時的公益服務時數，落實企業永續承諾。

快訊／對等關稅被封殺後 法人與航運界多認為貨主會停止搶運

美國聯邦法院封殺川普對等關稅，川普也立刻提出上訴通知。對此國內兩家長期研究貨櫃航運股的法人都認為貨主會暫停搶運，兩家大型攬貨公司表示認同，超大型攬貨公司一家認為要觀察，另一家認為市場進入旺季，不論有沒有搶運都會有較大貨量。

雄獅通過配息7.5元 5大關鍵主軸全面轉型升級

雄獅（2731）今（29）日召開股東會，會中通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高；董事總經理黃信川指出，今年將以創新前行，佈局未來為方向，圍繞主題旅遊、國際發展、數位創新、人才培育與永續發展5大關鍵主軸，描繪未來藍圖，全面推動轉型升級。