41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低　6／20除息

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有逾41.65萬股民的元大高息低波ETF（00713）今（29）日配息開獎，每股配1.1元為近5季配息最低，預計6月20日除息，7月11日入帳。
回顧00713過去4次配息表現，去年6月19日、9月18日每股除息1.5元，去年12月23日來到1.4元，今年3月29日維持1.4元水準，6月20日除息則縮水至1.1元。
不過以00713今日收盤價51.6元估計，這次配息1.1元年化分配率仍達8.53%，保有一定水準。
00713規模近1500億，是國內第五大高股息ETF，也是熱門ETF中，唯一經過台股四月重挫後，今年以來逐月定期定額戶數仍呈現正成長，顯示低波動因子投資特色持續獲市場青睐。
00713研究團隊指出，00713的低波動來自指數選股盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，面對台股修正持續保有低波動特色。
统計今年以來至5/28五大高股息ETF含息報酬率：00713 為唯一正報酬0.3%，其次為元大高股息（0056）的-0.9%：群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）則分別為 -2.1%、-2.3%及-3.6%。
據晨星（MomningStar）資料，00713至2025年4月底的近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為台灣大型股票型基金第一，且自2022年起，各年度结算近三年報酬風險比均保持同類型基金第一，突顯長期報酬風險比控管能力穩定。
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