女股神拋售「特斯拉股票」60億　瑞銀看衰再跌47％

▲美國各地掀起了一股反馬斯克和抵制特斯拉的抗議潮。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布辭去美國政府高級顧問職位，表示將全心投入公司業務。不過女股神卻仍然看衰，在近期拋售特斯拉股票、金額近2億美元（約新台幣60億元）。

馬斯克於周三（28日）在社群平台X上透露，他作為川普政府特別雇員的角色已劃下句點。然而，同一天伍德透過旗下旗艦基金ARKK賣出1萬5817股特斯拉股票，價值約560萬美元（約新台幣1.69億元）。前一天，她的基金也拋售了價值約990萬美元（約新台幣2.99億元）的特斯拉股票。連續兩日的拋售行動引發市場關注。

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不僅如此，特斯拉內部人士也加入了拋售行列。根據美國證券交易委員會（SEC）周二（27日）公布的文件，特斯拉兩名董事在近期賣出大量股票。Ira Ehrenpreis，風險投資公司DBL Partners的創辦人，出售了47萬7572股，價值約1.621億美元（約新台幣48.9億元）；馬斯克的弟弟金波（Kimbal Musk）則出售了9萬1588股，價值約3110萬美元（約新台幣9.38億元）。

市場分析指出，特斯拉內部人士在公司即將推出自駕計程車Robotaxi前夕拋售股票，可能引發投資者對公司未來的不安。另外，瑞銀（UBS）最新調查顯示，特斯拉在中國、美國、歐洲的品牌吸引力下降。瑞銀維持特斯拉「賣出」評級，目標價為190美元，以周三收盤價來看，還可能會跌47%。