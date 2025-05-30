快訊／大樂透1.86億一注獨得！獎落這縣市

記者陳瑩欣、柯振中／台北報導
大樂透第114057期派彩結果30日晚間出爐，1.86頭獎一注獨得，獎落台北市。頭獎商店為中山區林森北路96號1樓的「寶鴻彩券行」。
大樂透第114057期30日晚間開獎。中獎號碼為13、21、46、03、04、38，特別號02。
這期除了開出頭獎以外，端午節加碼也送出了11組，這11組皆是單注中獎，目前尚有42組100萬獎項尚未開出。
記者陳瑩欣、柯振中／台北報導
大樂透第114057期派彩結果30日晚間出爐，1.86頭獎一注獨得，獎落台北市。頭獎商店為中山區林森北路96號1樓的「寶鴻彩券行」。
大樂透第114057期30日晚間開獎。中獎號碼為13、21、46、03、04、38，特別號02。
這期除了開出頭獎以外，端午節加碼也送出了11組，這11組皆是單注中獎，目前尚有42組100萬獎項尚未開出。
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端午節連假首日，台彩宣布1.86億元大樂透頭獎今（30）日開出一注獨得，獎落台北市中山區五條通商圈的「寶鴻彩券行」，店家大方秀出鎮店之寶「彌勒佛」、「紅中」、「發財」麻將、「招財貓」以及「金蘋果」、「金旺來」等組合，果然帶來好運氣。
2025-05-30 22:31
國人出國旅遊風氣盛，業者相繼升級旅綜險商品爭取商機，繼臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽和新光產險後，最新加入南山產險，統計共有7家保險業者提供法定傳染病保障項目。
2025-05-30 16:03
川普的對等關稅是否真的遭封殺，估計要等美國最高法院裁定，不過美西線6月1日每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，呈倍數上漲，美東調升至7000美元都已底定，歐洲線6月1日預計每大箱漲至2500美元，漲幅近五成。今(29)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)大漲30.68%，上漲486.59點，指數來到2072.71點。
2025-05-30 15:32
日本壽險巨頭對日圓升值避險需求進一步萎縮！根據統計，看多日圓的對沖部位削減至44.4%，較上年度的63%大幅下降。分析師認為，因日圓實際利率太低，日圓想重現歷史性強勢的可能性降低。
2025-05-30 15:14
綜合外電報導，美國聯邦上訴法院本月29日暫時擱置了關稅無效的判決，但該案原告須在6月5日前提出回應，6月9日前遞交答覆，川普政府最快將於本周五(30日)直接請求最高法院介入。不論關稅怎麼變，貨櫃船公司6月1日美西線運價每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，美東調升至7000美元已經底定，但運價會隨著加班船、復航船與新增航線而下修。
2025-05-30 14:55
聯發科利多不斷釋出卻未帶動股價轉強，技術面轉弱、法人賣壓未止，加上晶片自研趨勢壓縮市場空間，投資人需審慎因應。
2025-05-30 11:06
不管是參考台灣富人配置比例，還是海外專業投資機構，都是有配置債券，但配置都不算太多，更不會選擇歐印債券，再強調一次，債券是拿來分散風險的
2025-05-30 10:50
債市的「5 月崩盤」讓債券ETF今年來逆風不斷，不過面對債券ETF價格下跌至甜甜價，也催出逢低的買氣，根據集保中心公布至23日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續3周續增，增加了5573人，不過整體今年來還是減少12萬1657人，總受益人來到198萬37人，其中以非投等債與短債較受投資人青睞。
2025-05-30 10:11
昨（29）日台股開高收平，指數在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌0.05%，收跌10.42點，大盤收在21347.3點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，眼見國內外大型風險暫緩，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公佈，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受貨幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大。
2025-05-30 06:05
勞動部日前公布「113年職類別薪資」調查統計結果，就各細職類受僱員工薪資觀察，前5名的月薪都超過10萬元，其中以航空駕駛員月薪32.3萬元居冠，精算師月薪21.2萬元次之，醫師則以月薪18萬排名第三，第四名為職業運動員14.3萬元，第五則是船舶監管人員13.8萬元。
2025-05-30 06:00
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