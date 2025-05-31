一表看懂！　5月績效打敗大盤前10名台股原型ETF

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股即將邁入6月，加權指數5月天在收復失土中展開，歷經收復周線、月線、季線，最後幾個交易日周線得而復失，反觀62檔台股原型股票ETF，若進一步對比4月9日本波低點反彈以來，股價含息報酬打敗大盤的剩24檔，其中又以凱基台灣AI50（00952）的33.87%、中信小資高價30（00894）的32.15%與台新AI優息動能（00962）的30.45%最吸睛，是關稅戰後台股反彈以來，62檔台股原型股票ETF中，報酬唯三站上3成的。

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凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊表示，科技類股對關稅相對敏感，在這波關稅戰引發的修正中波動也相對劇烈，隨著美國國際貿易法院裁定川普的對等關稅無效，市場預期4月2日頒布的對等關稅有望解除，可望激勵科技類股壓力獲得釋放，有利市場目光回歸基本面。

根據AI產業營收表現，2024年全球生成式AI營收來到215億美元，2025年增加百億到314億美元，明年更可望飛越450億美元，顯示各國政府持續投入AI伺服器相關基礎建設，帶動供應鏈穩定增長。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊表示，台灣作為全球AI供應鏈的關鍵樞紐，可望受惠AI長線趨勢帶動需求成長；短線上因市場雜音引發盤勢震盪，反而提供逢低伺機進場的好時機，台股目前本益比16.4倍，較過去一年平均本益比18.35倍為低，建議投資人可伺機布局，分批進場參與後市台股AI商機。

