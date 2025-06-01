AI趨勢助攻　台股主動基金長線商機香

▲輝達推動AI浪潮，供應鏈雨露均霑。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達於美東時間5月28日公布財報，儘管晶片出口限制帶來短期雜音，但AI發展的潛力備受看好，市場關注其AI業務動能可否續強，帶動相關供應鏈表現。法人指出，在AI浪潮的推動下，晶圓代工龍頭及其上下游產業鏈受惠明顯，帶動相關類股如ODM類股、伺服器零組件等表現，後續動能仍值得持續觀察。

根據統計，近一年台股主動型基金表現出色，表現最好的前十檔基金中，台新台灣中小基金報酬7.37%，凱基台灣精五門基金為6.6%，台中銀大發基金A亦有4.32%，皆繳出正報酬的成績，遠優於同期台股加權指數的-2.29%；進一步觀察三檔從關稅公布以來的表現，又以台新台灣中小以及凱基台灣精五門表現相對出色，顯示無論長期趨勢或近期反彈，皆優於大盤。

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凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭表示，在第一季財報優於市場預期下，預估第二季的企業財報將與第一季表現相當，但地緣政治與美國關稅政策仍具不確定性，企業在營運上的策略將趨於保守，以降低外部風險所帶來的衝擊。鄭羽庭認為，近期匯率波動，部分出口產業競爭力下滑，導致企業獲利承壓，但絕大部分企業的獲利能力並無明顯轉弱的跡象，加上美國廢除AI晶片出口管制規定，並宣告大膽且包容的策略與信用國家一起共享美國AI技術，有助台灣AI相關供應鏈之股價持續受惠。

鄭羽庭分析，台股先前的大修正，導致市場情緒趨於悲觀，但也為長線投資人提供潛在買入機會。隨著AI題材長期發展趨勢不變，台股後市表現仍具有發展潛力，投資人不妨聚焦具成長動能且波動幅度相對低的主動型基金，參與台股長期成長紅利。