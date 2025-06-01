台大會計碩畢「月薪僅4萬多」！他見同學現況驚呼：這薪水有病吧

▲原PO高中女同學是台大會計碩士畢，薪水卻讓他相當震驚。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

雖然薪水不等於一個人的全部價值，但它在某種程度上是市場對個人專業、能力與勞動的回報。就有一名網友分享表示，他高中一名女同學是台大會計「純血學碩」，會計師證照也一次就過，但得知她的薪水卻讓他相當震驚。

該名網友在 Dcard 以「被台大朋友的薪水嚇到」為題發文，分享與一位高中好友重逢的經驗，表示自己在最近的聊天中得知對方月薪僅有四萬多元，令他震驚不已。

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原PO表示，這位朋友高中時成績優異，學測成績也有7字頭，最終錄取台灣大學會計系，並一路攻讀碩士，是所謂的「純血學碩」，就讀期間還曾拿過「卷一」（考試第一名），且會計師證照一次考取。

然而這樣背景亮眼的台大高材生，畢業後卻進入四大會計師事務所工作，月薪僅約新台幣4萬多元，這也讓原PO忍不住震驚，「這薪水有病吧？」甚至直言「雖然我知道台灣很不尊重文組專業，但一個PR99的人拿4萬多是不是太過分了？」

貼文一出，引起許多網友共鳴與討論，不少人紛紛留言表示，「台灣產業就這樣啊沒辦法，選擇比努力重要」、「四大就死豬價啊，管妳哪裡畢業，時薪大概100元」、「感覺用學測PR值判斷薪水是否合理怪怪的」。

但也有網友表示，「你朋友是真的很厲害，去四大只是職涯規劃的一環，每個人都有自己的路徑，如果你朋友一開始到大型民營銀行當MA，第一年也會破百，再拼個7-15年破200甚至更高都有可能」、「這你就不懂了，不管她多厲害，考到會計師執照都要被事務所剝削二年，有所謂的實務經驗才有正式執照」、「會計師是執照不是證照，有執照也是從查帳員做起，跟律師牌一樣，都要從基層做起，年資到了才會符合師字輩的待遇」。

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