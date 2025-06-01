存款過低都沒動　3業者阻詐祭「久未往來帳戶」管控措施

▲民眾勤跑銀行防止存款帳戶遭控管。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

存款低又不愛整理帳戶的民眾注意！為防止詐騙集團冒用人頭帳戶，已有台銀、凱基銀、合庫銀等3家業者對旗下存戶實施「久未往來帳戶」處置措施。理專提醒，帳戶餘額若不到1萬元，閒置半年沒有存提或轉帳紀錄，網銀、ATM交易管道很容易被鎖住，需要特別注意。

台銀指出，為了保護民眾帳戶使用安全，避免遭受歹徒詐騙利用，自5月29日起，新台幣存款帳戶半年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達規定金額，本行將暫停帳戶自動化交易功能。如欲恢復往來，必須是本人持身分證明文件及原留印鑑，親臨原開戶分行辦理帳戶恢復使用申請，若不再使用該帳戶，亦可辦理結清銷戶手續。

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台銀雖未公告「低存款餘額」認定門檻，不過銀行圈多認為台銀通報銀行公會的存款起息門檻（活儲5000元、活存1萬元）為參考值，若低於這個水位又不常有存提紀錄，就容易被視為久未往來。

凱基銀4月間亦啟動「久未往來帳戶」控管，民眾開立之台外幣存款帳戶一年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達規定起息金額（個人戶目前為1萬元），銀行將暫停存戶交易功能。

凱基銀指出，存戶遭列久未往來帳戶如欲恢復往來，須本人持最新有效身分證明文件(身分證、健保卡等)，公司戶請提供最新的公司證照資料，親臨本行辦理帳戶恢復使用申請。

合庫銀雖未正式向外公告久未往來帳戶處置做法，不過銀行向《ETtoday新聞雲》表示，為保障客戶之帳戶使用安全，針對一段時間未使用且金額低於一定金額之帳戶暫停電子化交易等部分服務功能，不過合庫銀也強調，這類民眾仍可正常使用臨櫃金融服務。