6月運價幾乎全航線上調　歐籍船公司高階：市場前景越看越短　

▲地中海航運的亞洲-美國與亞洲-歐洲航線，僅佈署了三成多運力。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

在今年4月下旬，有法人估計貨櫃船公司4月開始會出現虧損，未料5月11日中美突然就關稅問題訂出90天的寬限期，帶動一波出貨潮，名列全球前五大的歐洲級貨櫃船公司台灣公司高階指出，6月份主要貨櫃定期航線幾乎呈現全航線運價大幅上調現象，但是很可能是短期現象，現在市場是越看越短，總的來看，今年船公司業績是衰退的。

在今年4月下旬，國內有法人以貨櫃船公司3月營收與4月運價走向，曾經估計4月開始就有貨櫃船公司出現虧損，如今因中美關稅寬限期，市場運價快速拉升，上周五(30日)上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)大漲30.68%，其中歐洲線漲20.50%、地中海線漲31.49%、美西漲57.92%；美東線漲45.73%、南美線(桑托斯)漲幅44.62%，西非線漲7.52%、東非線漲16.64%、南非線漲12.61%，主要呈現的是6月第一周的運價。

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6月2日至6月8日是今年第23周，中美關稅寬限期是在8月11日結束，由於這一次是以貨物到港清關日計算，貨櫃船公司估算美西線的貨載想要使用寬限期內的30%關稅，最後啟運日是在第30周(7月22日至28日)的初期，如果在寬限期內中美未就關稅問題達成新協議，中美運輸恐又進入冰凍期。

路透社上周五針對全球企業揭露的訊息分析，川普的貿易戰至今已造成超過340億美元(約新台幣1兆152億元)的銷售損失與成本上升，企業紛紛調降財測，學者估計實際損失可能遠高於揭露金額，且可能造成消費者支出減少與通膨預期上升。

國際貨幣基金(IMF)在4月22日將今年全球貿易成長率預估數字大砍1.5個百分點，降至1.7%，為2024年成長的一半。

這位歐籍船公司台籍高階認為，歐洲四大貨櫃船公司都是相當全球化的公司，亞洲-歐洲與亞洲-美國航線比重遠低於亞洲籍船公司，因此受到中美貿易戰的影響小於亞洲籍船公司。

Alphaliner在2023年9月曾經公布，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)在亞洲-北美與亞洲-歐洲兩大東西向航線上只佈署了32%的運力，而日商海洋網聯(ONE)、長榮海運、韓新遠洋與陽明海運，約佈署了65%至70%運力在歐美等東西向航線。