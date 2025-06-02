川普詭譎多變　安聯投信：主動選股基金讓投資保持彈性

▲基富通市場觀察室。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普提出的對等關稅攪亂全球金融市場，台股4月創下史上最大跌點跌幅後，不到3天再創下史上最大漲點漲幅， 5月初台幣劇升，關稅議題在短期內帶來市場情緒的波動，安聯投信建議，近5年來台股指數輪動速度遠比我們想像中的快，投資應該保持彈性，投資在主動選股基金，穩健投資，才能從容應對關稅政策造成市場不確定性。

川普關稅政策撼動全球經濟，台灣的出口產業面臨「匯率」與「關稅」兩大壓力，安聯投信產品經理陳宜平在「雲端好富友－基富通市場觀察室」受訪時認為，這些事件顯示市場對政策與資金方向的快速反應，不改變企業本身的長期競爭力。

陳宜平指出，就像半導體關稅議題，目前仍在討論階段，實際影響還需要觀察，從我們團隊與企業交流的回饋多數領先廠商早已開始調整供應鏈策略，因此初步判斷，這類影響是可控的風險，而非系統性衝擊。

川普從4月初震撼推出對等關稅，再突然叫停並給予90天協商期，要課多少關稅也一直在變，對投資而言，到底要不要趁拉回低接，或者面對川普的變變變，乾脆坐壁上觀保有現金為上。

陳宜平直言，面對不確定因素，凸顯主動式投資的優勢，不跟著指數起舞，而是靠研究團隊實地拜訪、分析基本面，掌握哪些企業有韌性、有轉單機會、有策略優勢，在政策雜音中反而能突圍、甚至受惠。

陳宜平強調，很多投資人會在波動中選擇空手，但主動投資能在不確定中找到確定的價值，才是真正的關鍵。當市場短期悲觀，反而是中長期投資人布局的時機。

回顧整個4、5月，雖然在4月初全球股市受到對等關稅所帶來核彈式衝擊，但歷經一個多月又迅速收復「川普缺口」，安聯投信表示，預期後續不易再推出更激烈的稅率或政策，建議採取配置型策略的投資人持續尋找合適的進場時機，依照投資者可運用資金分批布局，把握長期機會。

國人投資習慣「被動式操作」，像是傳統型ETF，隨指數或類股輪動而操作，所以指數走高，或是類股走強，就可以開心數鈔票，走跌就哀鴻遍野。但從ETtoday的新聞圖表裡也看到，其實近5年來，指數輪動速度遠比我們想像中的快。



那如果想要戰勝大盤，是被動式跟著市場走好，還是主動式出擊效果佳呢？陳宜平指出，以為跟著大盤走安全，其實常常被當韭菜割，台股比想像中的穩健，中長期我們是持正面看法，只是經歷了兩年的牛市後，需要進入休息的盤整階段累積動能，而這個時期，也許就是上車的好機會。

不過，講到台股免不了要談到AI股跟科技股了。陳宜平認為，全球AI產業仍然持續成長，需求量不減反增，雖然因川普要求而增加美國設廠與投資，但台灣科技業的強項是加工與高端研發。AI需求帶動下，台股供應鏈將持續受惠，帶動更快速的發展。需要留意的不是萎縮或外移，而是動能跟不跟得上。

安聯投信認為台股中長期看漲，且現在就是進場的好時機，但是到底要如何「主動選股」可以跟上趨勢，又不至於高買低賣呢？

陳宜平強調，投資看的是長期績效，而不是短期的勝負；只要在市場上存活，就是一種獲利，選對投資標的跟夥伴，就是一種眼光。台股長期投資的績效與關鍵在於主動選股，以安聯投信三個不同領域的基金標的「安聯台灣大壩基金」、「安聯台灣科技基金」與「安聯台灣智慧基金」與台股指數比較，過去幾年，市場不佳時，3檔基金比大盤抗跌，而市場轉多頭，基金績效更勝台股。

專家也建議，股票市場最大變數往往就是在人，就像匯率跟關稅一樣，一個事件可能引發不同的觀點跟策略，對不同的產業造成利多或利空的影響，這往往也是投資市場上詭譎多變的成因之一，所以慎選自己投資標的，主動出擊，穩健投資，才能幫助自己在理財路上一路富有。

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