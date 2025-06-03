中國廠產能未達預期　中傑Q1毛利率年減4個百分點

▲中傑投控董事長暨執行長劉安哲。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

國際知名運動品牌 New Balance合作夥伴中傑投控（6965）今（3）日召開2025年第一季法人說明會，受到部分中國廠產能未達預期、擴產初期固定支出的人力成本影響毛利表現等因素影響，今年第一季毛利率為13%，較去年同期減少4個百分點，公司強調持續調整與優化中。第一季營業利益率為3.1%，營業利益為1.88億元。

中傑同時公告，2025年第一季歸屬母公司淨利為1.84億元，每股稅後純益（EPS）為1.27元。第一季合併營收為新台幣61.1億元，年增17%，創下同期新高。

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中傑表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年加速成長，因此持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

此外，中傑表示，亦專注提升研發能量，佈局中國、越南、印度與印尼四大生產基地，力拼十年內(2034年)達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。同時，公司以股東權益報酬率 (ROE)為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達 20%以上，優於同業平均的水準。

中傑董事長暨執行長劉安哲表示，「雖然短期上關稅政策等外部因素為營運帶來壓力，然而，公司在研發能力、產品品質與服務上仍深具優勢，目前積極與更多品牌洽談合作的機會，順利推進中，因此對於明年的成長動能充滿信心。」

劉安哲表示，面對全球供應鏈變化，中傑展現年輕團隊靈活應變的行動力，與長期戰略視野，穩步擴充中國、越南、印度與印尼四大生產基地產能，以更彈性因應客戶需求。中傑是少數已在印度設廠營運的製鞋廠，亦在中國擁有充足的產能基礎並已建立與當地知名品牌的合作關係，具備支援中印兩大內需市場的優勢。中傑將持續深化與更多國際品牌的合作，協助他們加速成長，穩健邁向十年出貨倍增的目標。」

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約 6,000 萬美元。越南北????廠預計今年第三季開始投產，今年年產能預期可達 11.2 萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面 430 萬雙；印度廠在第二季持續擴充產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達 210 萬雙。印尼廠則已於東爪哇取得土地，預計最快明年底或後年初開始投產。

從長期觀點來看，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上中國和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場（local to local），除可支援品牌在地成長外，也有助提升接單彈性與合作黏著度。具差異化優勢的四地生產基地佈局，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑投資控股創立於1983年，為全球領先的製鞋服務商，擁有逾 40 年製鞋技術與服務經驗。自創立以來，即為國際知名運動品牌 New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏(ANTA) 旗下的 FILA、迪桑特(Descente)及李寧(LI-NING) 供應鏈，成為共同研發的核心供應商。中傑2024年全年營收為新台幣270億元，年成長19%，銷售超過4000萬雙鞋。今年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。