泓德能源獲利創新高　決議配息5元以上及預計配股1.5元

▲泓德能源舉行股東會。（圖／泓德能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

能源大廠泓德能源（6873）今（3）日召開2025年股東常會，會中承認2024年度財務報表及盈餘分配案，延續穩定股利政策。此次亦完成董事全面改選，最終由原有團隊續任，助力海外布局持續推進。

2024年泓德能源合併營收達新台幣101.25億元，年增幅達73.41%，超越前一年度累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高；EPS達11.10元，亦為歷年最佳表現。泓德能源自2022年起營收即穩健成長，EPS穩站8元以上，2024年突破10元大關。為回饋股東長期支持，泓德能源決議通過配發現金股利5元以上及股票股利預計1.5元，以穩定股利政策與股東共享營運成果。

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泓德能源董事長謝源一於會中表示：「在全體經營團隊和同仁共同努力下，泓德能源已展現強勁的成長動能。面對全球綠能需求持續攀升及淨零轉型趨勢，公司將加速布局智慧電力事業，穩固深耕台灣市場，同時積極拓展全球再生能源市場，重點布局日本、澳洲及菲律賓，並和三菱電機、ZEN Energy等國際夥伴深化合作。展望未來，泓德能源將持續拓展多元營收來源，推動技術升級與電力數據應用，致力推動亞太區能源轉型。」

此外，本次股東會也確認董事會維持原有陣容，由謝源一、周仕昌、鄭涵、徐義能擔任董事，張良伃、吳豐盛與鄧人豪擔任獨立董事。