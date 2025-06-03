資產龍頭送件申請美股新興市場ETF　重押台、印股市

▲先鋒領航（Vanguard）計劃在美股推出重押台、印度市場的新興市場ETF。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

資產管理巨頭先鋒領航（Vanguard）計劃推出一檔排除中國市場的新興市場ETF（指數股票型基金），重押台灣和印度市場，新ETF 將於今年夏末上市。

根據《路透》報導，儘管中國股票近來表現回穩，部分投資人仍對美中貿易關係緊張感到不安。從晨星（Morningstar）數據，先鋒集團此次發行將使不包含中國股票的新興市場ETF數量達到13隻，其中三分之二的ETF是在2023年後推出的。

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晨星 ETF 策略師Bryan Armour表示，投資人對於排除中國市場的基金產品愈發感興趣很合理，投資者可能擔心地緣政治風險、政府對私人市場的干預，或者只是想將中國投資與更廣泛的新興市場分開管理。

Rayliant Global Advisors 首席投資長 Jason Hsu 表示，中國市場規模太大，又太具爭議性，因此不能不成為其投資對象。」他補充說，專門的中國 ETF 和除中國以外的新興市場產品將共存。

總管理資產達10.1兆美元（約303兆台幣）的先鋒集團，已在上周五（5月30日）向美國證券交易委員會（SEC）提出申請，將在今年夏末推出「先鋒新興市場（不含中國）ETF」（Vanguard Emerging Markets ex-China ETF）

長期分析先鋒集團基金產品的「先鋒獨立顧問」（Independent Vanguard Adviser）主編Jeff DeMaso表示，「先鋒新興市場（不含中國）ETF」正式發行後，將大舉布局台灣和印度企業，這兩國在該ETF中的占比接近60％。

