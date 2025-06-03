乖乖聯名再+1　攜雞尾酒品牌WAT推出酒味零食

▲乖乖攜雞尾酒品牌WAT推出酒味零食。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／綜合報導

台灣瓶裝雞尾酒品牌WAT攜手國民零食「乖乖」，今日推出四款超有趣聯名新品，包括「乖乖」代表的「威士忌酸酒風味乖乖零食」和「奶油椰子氣泡雞尾酒」，以及大玩「不乖」風的「血腥瑪麗風味乖乖零食」和「芭樂清綠茶氣泡雞尾酒」。乖乖表示，調酒風味與玉米脆條的巧妙結合，打造出「乖與不乖」的味覺大碰撞。

乖乖表示，「乖派」的酸甜風味以經典調酒「威士忌酸酒」和乖乖經典「奶油椰子」為靈感，打造出兩款玩味新品。乖乖推出的「威士忌酸酒風味乖乖零食」微酸開場，緊接著蜜意甜味與酒香慢慢在口中散開，再用玉米脆條的鹹香酥脆作結尾，酸甜交織帶點大人味；而WAT推出的4%Abv「奶油椰子氣泡雞尾酒」，則結合經典乖乖溫潤椰香與百香果交織，揉合茉莉花香及綠茶的清爽尾韻，滑順口感帶來治癒系的甜味，宛如陽光灑落的午後，輕鬆悠閒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲乖乖攜雞尾酒品牌WAT推出酒味零食。（圖／乖乖提供）



「不乖派」則由刺激口味的「血腥瑪莉」和「芭樂清綠茶」上陣，經典的「血腥瑪麗風味乖乖零食」融合番茄自然甘甜與特調辛香料，入口先是番茄酸甜，隨後轉為胡椒辛香的微辣後勁，辣得過癮又帶點微醺錯覺，就像勇敢面對人生挑戰時的那股衝勁；WAT 推出7%Abv「芭樂清綠茶氣泡雞尾酒」，芭樂汁搭配台灣綠茶，尾韻帶出一抹沁涼薄荷感，酸甜清爽中透著草本餘韻，加重到7%酒精濃度，能醉又消暑。

這次 WAT 與乖乖跨界聯手，以黑白對比的包裝設計，乳白瓶身強調「乖派」與黑色叛逆的「不乖派」帶來的一場酸甜苦辣味覺挑戰，經典國民零嘴與新潮瓶裝調酒，兩大台灣品牌將人生百味濃縮成兩款玉米脆條與兩款乖乖調酒，乖乖希望讓大家在品味的當下，為平凡日常注入一點有趣、敢玩、敢試的新態度。