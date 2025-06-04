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輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

天力離岸因大客戶維特斯集團不買了，被迫停工。（圖／Vestas提供、報系資料照）

▲天力離岸因大客戶維特斯集團不買了，被迫停工。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「2025年將是令人興奮的AI年，台灣與輝達合作，將把AI帶到全世界」輝達NVIDIA執行長黃仁勳5月23日離台前夕，台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）卻在22日晚間發出重訊，無預警宣布其風電葉片主要產線已全面停工，資遣近470名正職員工。

天力董事長吳坤達解釋，主要是佔營收九成的大客戶、丹麥風電巨頭維特斯Vestas集團不幹了，維特斯目前在台灣的陸域風電已累計建置近250MW（千瓩），離岸風機已安裝900MW，天力發展重心將挪到「風機葉片維運」。

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明明發展AI正是用電關鍵時刻，怎麼「造電」公司反要撤退？一家外資能源大廠台籍主管告訴CTWANT記者，原因有很多，「最重要的是政府說話不算話！」

天力消息一出，震撼各界，也讓維特斯23日緊急跳出來說，「未退出台灣離岸風電市場」，會繼續經營總裝置容量495MW的渢妙一期離岸風場。但內部人士坦言，離岸風電區塊面臨成本、融資挑戰，發展不順，可能不再參與台灣後續離岸風電計畫。

許多地方都有抗議風力發電的聲浪。（圖／報系資料照）

▲許多地方都有抗議風力發電的聲浪。

「其實已經是『一年退出一家』了」，一家跨國集團的能源業者跟CTWANT記者透露，2022年是德國安能集團（EnBW），2023年是德國萊茵再生能源（RWE Renewables）和日商捷熱能源（JERA）退出台灣的風場計畫，2024年有西班牙電力集團伊比德羅拉，表態不參與3-2期投標。

「我其實也打算回報總公司，不再繼續台灣的計畫，先前太多問題，最重要的是政府說話不算話，不照合約走、硬是要我們自己去解決當地民眾的紛爭，有些根本一看就不是普通人，而且都是叫我們業者退讓。」他生氣地說，「母公司已經將台灣的投資環境評等降級了，我是出生於台灣，我也想幫家鄉爭取利益，但現在我覺得，很丟臉。」

事實上，在蔡英文政府期間，能讓政府提出2025年綠電比例達到20%的「底氣」就是離岸風電。依經濟部規畫，預計2025年前完成潛力場址的5.5GW（百萬瓩），因疫情打亂進度，俄烏戰爭導致建置成本翻倍漲，歐洲大舉興建、搶船搶料，已讓台灣綠電目標展延至2026年。

累計至2024年底，離岸風機共安裝374座，總裝置容量3.04GW，其中已併網的風機有367座，裝置容量達到3GW。風電容量看起來很大，但沒有風、就沒有電。

以水下基礎為主要業務的中鋼興達海基公司，已連續賠光二個資本額、達64億元。（圖／興達海基提供）

▲以水下基礎為主要業務的中鋼興達海基公司，已連續賠光二個資本額、達64億元。

CTWANT記者查台電公開數據，以5月28日傍晚6點半為例，全台31688MW的發電中，燃煤占29%、燃氣占54%，太陽能0.3%，風力發電量為0.9%（約287MW），連最汙染的燃油發電都有1%、比風電還多。若以5月29日的早上6點半，風力發電比例升到1.4%，但也僅是363.9MW。

一個月前，台電總經理王耀庭出席一場光電業者的聚會，趁勢喊話，「我想請求大家，趕快把光電發上去，拜託大家。」在場都是喊得出名字的企業代表，聽到這番話，面面相覷，五味雜陳。

因為先前不肖廠商弊案，造成地方政府與民眾反彈，導致太陽能發電成「嫌惡設施」，今年上半年的光電開發案幾乎停擺。一業者私下跟CTWANT記者吐苦水，還不忘幫競爭同業說話，「不過，跟風電同業比起來，我們已經好多了，他們真的很難做。」

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關鍵字： 周刊王黃仁勳

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