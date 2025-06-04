ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

域動行銷攜手統一數網　導入零售數據開啟智慧行銷

圖、文 / 域動行銷

▲（圖／域動行銷提供）

▲整合統一零售資料，域動混血數據再升級。

數據驅動的行銷新時代來臨！域動行銷日前宣布，已與統一數網建立策略合作關係，運用零售數據資料，啟動全新的混血數據3.0，完成「電信數據＋發票數據＋零售數據」的整合布局。未來，品牌方（廣告主）將能掌握更完整的消費者輪廓、優化媒體投放成效，實現更準確的個人化行銷。

域動行銷使用的「電信數據」，著重於描繪消費者的生活軌跡與興趣偏好，加上既有的「發票數據」所涵蓋的購買品項、消費地點，已能為品牌建構出潛在客戶模型，現在有了統一數網的「零售數據」加入後，透過去識別化且加密的資料，更補足了「實體門市購買」這一大客群的輪廓。

▲（圖／域動行銷提供）

▲此次透過與統一數網的合作，域動行銷的「混血數據」可運用每月數百萬筆資料演算後的標籤資料，豐富【零售數據-消費意圖標籤】，涵括消費者的「族群」、「消費傾向（包含地區、時間、頻率、支付方式等）」、「消費品類」、「消費通路」，將為品牌方、代理商勾勒出更精準的行銷策略。

結合「零售數據」的行銷策略，具有三大升級效益：
1. 精準分眾與個人化推薦升級：整合生活偏好與線上、線下的消費行為，讓品牌方能夠建立更完整的目標族群Persona，描繪更全面的消費者輪廓，強化品牌方創建個人化行銷的推薦策略。

2. 提升導購轉換率：運用消費行為標籤解析，預測廣告主（品牌方）之TA回購時機，精準觸發自定義人群的再行銷。

3. 跨通路成效驗證與即時優化：藉由TA廣告線上點擊行為與檢視進站導流、註冊、導購、線下通路表現，即時回饋數據運用的廣告效益，持續提升廣告的投資報酬率（ROI）。

透過更加完整的行為軌跡、消費意圖、興趣偏好，讓消費者輪廓由靜態描述轉為動態行為預測傳統「人找貨」的被動等待購買，將轉為更智慧的「貨找人」促購機制。結合精準的輪廓描繪與即時數據回饋，品牌將更能打造兼具深度與彈性的行銷策略，實現最佳廣告效益。
 

關鍵字： 域動域動行銷統一數網消費零售零售數據混血數據智慧行銷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

推薦閱讀

南亞科營收亮眼！股價攻至50.3元寫波段新高　記憶體族群嗨

南亞科營收亮眼！股價攻至50.3元寫波段新高　記憶體族群嗨

記憶體大廠南亞科（2408）3日公布5月營收33.33億元，寫近11個月來新高，今日股價也上攻至最高50.3元，寫近期波段新高，至中午12時，成交量已破20萬張，與成交量第一的富喬僅差百餘張。

2025-06-04 12:13
華航貨運升級！攜手分銷整合平台合作　估每月可增加近百噸貨量

華航貨運升級！攜手分銷整合平台合作　估每月可增加近百噸貨量

中華航空（2610）今日宣布，與國際貨運分銷整合平台 WebCargo by Freightos 及 cargo.one 合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式服務，客戶可經由平台尋找到最即時且符合需求的艙位，透過便捷的網路預訂功能直接下訂，全新的貨運服務再度領先國內航空業，華航對此也表示，預估每月可增加近百噸貨量，同時也降低人力成本，提升供應鏈作業效率。

2025-06-04 11:52
台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

台積電（2330）昨（3）日召開股東會，董事長魏哲家回覆股東提問表示，人形機器人、AI已有成果，並且已經反應在財報上，此言一出點火今（4）日機器人族群攻勢，穎漢（4562）、彬台（3379）開高走高，鎖住漲停價位，羅昇（8374）、和椿（6215）一度觸及漲停打開，在高檔價位震盪。

2025-06-04 11:34
奇鋐受惠雙重需求　美系外資調高目標價至820元

奇鋐受惠雙重需求　美系外資調高目標價至820元

散熱股奇鋐(3017)受惠輝達（NVIDIA）GB系列及ASIC AI server雙重強勁需求，美系外資最新報告宣布調高奇鋐今年第二季至第四季營收預估，同時調高目標價由原先的730元一口氣調高至820元，重申「加碼」評等。

2025-06-04 11:10
台股勁揚450點！　聯發科等6檔00919剔除股臉綠

台股勁揚450點！　聯發科等6檔00919剔除股臉綠

台股受台積電（2330）勁揚逾35元至985元的加持，加權指數盤中漲逾450點，不過6檔遭群益台灣精選高息ETF（00919）剔除成分股的標的逆勢翻黑，IC設計股聯發科（2454）盤中數度拉回平盤。

2025-06-04 10:51
旅宿業開放移工！　勞長洪申翰證實「3大原則做評估」

旅宿業開放移工！　勞長洪申翰證實「3大原則做評估」

觀光署上周透露旅宿業下半年開放引進移工，勞動部長洪申翰今（4）日證實的確正在進行相關研商規劃，強調政策推動將以保障本國勞工就業機會、促使雇主提高本國勞工薪資及改善勞動條件三大原則為主，但對於實際開放時程，洪申翰仍不願鬆口。

2025-06-04 10:15
緯創緯穎搶進美國德州　子公司每月砸逾千萬租廠辦

緯創緯穎搶進美國德州　子公司每月砸逾千萬租廠辦

台灣科技大廠持續加碼美國投資，鴻海（2317）與緯創（3231）近期同步宣布取得美國德州新廠房租賃權，緯創子公司Wiwynn Technology砸逾千萬元月租費，承租47.6萬英呎廠辦。

2025-06-04 09:54
31萬股民注意！00937B每股配0.077元　年化分配率逾6%

31萬股民注意！00937B每股配0.077元　年化分配率逾6%

全球規模最大的ESG債券ETF，擁有31.54萬受益人、同時也是台灣投等債ETF人氣王的群益ESG投等債20+（00937B）公告第17次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，預估每股配發金額為0.077元，若以今（4）日平盤價13.93元來估算，預估年化配息率約6.63%，本次00937B除息日為6月17日，想參與00937B本次領息的投資人，最晚需在6月16日買進，收益分配發放日則訂於7月11日。

2025-06-04 09:52
快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

美股4大指數全面收漲，台股在台積電（2330）股東會後持續向上攻，今（4日）以21341.44點開出，指數大漲214.51點，漲幅1.02％，隨後大漲逾280點站上21400點。

2025-06-04 09:03
Sony領航娛樂科技！四檔日股ETF齊沾光　00949、00645跟漲最有感

Sony領航娛樂科技！四檔日股ETF齊沾光　00949、00645跟漲最有感

索尼(Sony)宣布分拆金融業務，激勵股價連日走揚，5月29日盤中更創下4,035日圓歷史新高。隨著索尼加速轉型為娛樂科技集團，法人普遍看好其後市表現。國內共有四檔日股ETF將Sony納入成分股，其中復華日本龍頭（00949）持股權重最高，超過一成，成為投資人參與Sony成長動能的首選。

2025-06-04 08:40

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

輝達來台弄AI「跨國風電卻陸續退場」：台灣政府說話不算話

新光吳家兄弟搶三越！　吳東進態度大轉彎

即／威力彩8.4億獎號開出　億萬富翁看這次

最夯股東會紀念品！中鋼轉手價2000元居冠　聯電僅排第4

魏哲家：多買台積電股票不會錯　人形機器人AI已有成果

快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366