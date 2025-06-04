域動行銷攜手統一數網　導入零售數據開啟智慧行銷

圖、文 / 域動行銷

▲整合統一零售資料，域動混血數據再升級。

數據驅動的行銷新時代來臨！域動行銷日前宣布，已與統一數網建立策略合作關係，運用零售數據資料，啟動全新的混血數據3.0，完成「電信數據＋發票數據＋零售數據」的整合布局。未來，品牌方（廣告主）將能掌握更完整的消費者輪廓、優化媒體投放成效，實現更準確的個人化行銷。

域動行銷使用的「電信數據」，著重於描繪消費者的生活軌跡與興趣偏好，加上既有的「發票數據」所涵蓋的購買品項、消費地點，已能為品牌建構出潛在客戶模型，現在有了統一數網的「零售數據」加入後，透過去識別化且加密的資料，更補足了「實體門市購買」這一大客群的輪廓。

▲此次透過與統一數網的合作，域動行銷的「混血數據」可運用每月數百萬筆資料演算後的標籤資料，豐富【零售數據-消費意圖標籤】，涵括消費者的「族群」、「消費傾向（包含地區、時間、頻率、支付方式等）」、「消費品類」、「消費通路」，將為品牌方、代理商勾勒出更精準的行銷策略。

結合「零售數據」的行銷策略，具有三大升級效益：

1. 精準分眾與個人化推薦升級：整合生活偏好與線上、線下的消費行為，讓品牌方能夠建立更完整的目標族群Persona，描繪更全面的消費者輪廓，強化品牌方創建個人化行銷的推薦策略。

2. 提升導購轉換率：運用消費行為標籤解析，預測廣告主（品牌方）之TA回購時機，精準觸發自定義人群的再行銷。

3. 跨通路成效驗證與即時優化：藉由TA廣告線上點擊行為與檢視進站導流、註冊、導購、線下通路表現，即時回饋數據運用的廣告效益，持續提升廣告的投資報酬率（ROI）。