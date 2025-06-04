台股ETF創新猷　0050、0056寫下合計逾兆元規模新紀錄

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股雖受關稅議題影響波動加劇，但投資人逢低進場力道強勁，帶動ETF市場交出亮眼成績單，至昨（3）日，元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）兩檔ETF分別累積淨申購金額達1,711億元、1,068億元，推升合計規模突破1.01兆元，再度刷新台灣ETF市場歷史新紀錄。

0050今年來在費用率調降與股價即將分割兩大利多帶動下，在淨申購、投資人數成長表現亮眼，自2月開始重返證交所定期定額冠軍寶座。法人表示，0050採「隨規模遞減」的費用率結構，自宣布調降費用率截至6月3日，規模已增至5,629億元，對應費率再降至0.107%，為目前台股ETF中最低。

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統計自2015年以來十個年度，台灣50指數已有6個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點，選0050絕不錯過大盤漲勢。隨著6月18日股價分割後，每張價格將回落至45元附近，進一步降低投資門檻，0050將更具吸引力。

而0056，則以連續15年配息紀錄穩坐高股息ETF領導地位，也是目前唯一累積配息金額已超越發行價、達到「零成本存股」目標的ETF。截至6月3日，0056帳上收益平準金（含已收股息）達4.13元，搭配台股除息季來臨，配息能力將再獲得挹注。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等優勢，逐漸取代傳統個股成為存股與領息的首選。根據證交所4月定期定額交易戶數統計，前十大標的中有8檔為台股ETF，顯示市場資金持續快速轉向ETF商品，投資趨勢顯然轉變。

