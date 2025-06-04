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AI需求強勁　輝達重登全球市值王

▲▼NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

▲NVIDIA輝達第一季財報報佳音，重登全球股市市值王。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）於台灣時間6/3展現了驚人的爆發力，單日勁揚近3%，市值一舉突破3.45兆美元，超越微軟，重新奪回全球市值最大企業的寶座在輝達的強勁領漲效應下，晶片巨擘博通（Broadcom）與資安王者CrowdStrike亦隨勢大漲，投信法人表示，輝達這股漲勢受惠於其第一季財報的亮眼表現，即便面臨關稅不確定性，仍證明了市場對AI的強勁需求。此外，投資銀行Jefferies將輝達列入「最有信心選股名單」，也為其股價注入更多動能。

當前，全球市值前十大公司中有半數以上由尖牙股所佔據，在台灣掛牌的ETF中，統一FANG+ ETF (00757) 正是追蹤該FANG+指數，投資人透過此檔ETF，不僅能一次打包全球市值前十大企業中的七檔明星股，且這些持股貢獻度合計高達七成，有效捕捉科技巨擘的成長機會。

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博通在輝達股價的帶動下，同步上漲3.27%，博通最新宣布，將出貨專為大型AI叢集設計的全新Tomahawk6系列交換器晶片，此舉預示著AI時代的強勁創新與脈動。

統一FANG+ ETF (00757) 透過追蹤尖牙股FANG+指數，持股不僅囊括全球市值前十大企業中的七檔明星股，更網羅了影音巨擘Netflix、資安王者CrowdStrike以及企業雲端服務先驅ServiceNow等產業龍頭。

護國神山台積電昨由董事長魏哲家首度主持股東會，會中喊話台積電未來5-10年前景發展非常好，2025仍是穩健成長的一年，美股週二氣勢如虹，輝達市值重回世界第一，台股今（4）日收盤大漲491點，收在21,618點，多檔市值型ETF躍升盤面亮點。國泰台灣領袖50經理人（00922）蘇鼎宇表示，台股宛如吞下定心丸，市場盛傳「TACO貿易」（Trump Always Chickens Out），暗指川普政策搖擺不定，而台灣優勢獨步全球，建議把握長線投資策略buy and hold，避免因金融市場短期波動而退縮，才有機會專注於長期的成長。

關鍵字： NVIDIA股市投資技術台灣

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