遭00878剔除！第一金明年現金配發率力拚回到6成　股價小漲

▲第一金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）近期在換股中，遭剔除第一金（2892）自從5月21日起至昨（4）日為止遭到投信賣超34.6萬張，第一金法說中回應，因子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），其三類資本比率必須達到金管會要求，資本適足率達標後，2026年現金股利配發率有望回升至6成以上，今（5）日10點左右第一金股價暫報26.9元，上漲0.1元或漲幅0.37%。

第一金往年平均現金配發率約在6成以，為了強化D-SIBs資本結構，2023年起降至約5成，2023年為51.3%、2024年為51.5%，2025年擬配發每股0.95元現金及0.25元股票股利，現金股利配發率52.5%。

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第一金控第一季稅後淨利72.06億元，年增2.7%，每股稅後盈餘（EPS）0.51元，銀行子公司稅後淨利67.78億元，年增4.4%，銀行以外之子公司含證券、人壽等，因投資市場震盪致獲利各有增減，合計稅後淨利6.46億元，較去年同期略減0.4%。

獲利引擎第一銀行前三月之核心業務表現提升，包括淨利收回穩，年增2.1%，財管手收續強，年增32.3%，金融商品收益擴張，年增8.8%，有效彌補去年同期一次性手收形成之缺口；另外，淨提存大幅減降94%亦有助獲利表現。

總授信餘額年增7.2%，其中房貸年增13.2%，企業授信方面，受美國關稅影響及供應鏈重組，大企業貸款年增10.8%，外幣放款年增9.6%，中小企業借款年增2.9%，銀行整體資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率各為0.17%與801.27%。

