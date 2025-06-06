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台股ETF今年成交均量最夯10檔一次看　高股息霸榜前三

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF投資熱潮不減，統計今年來台股ETF已來到73檔，以所有台股ETF今年來成交日均量比較，群益台灣精選高息ETF（00919）居成交王，其次國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）等；市場法人表示，成交量的高低可以觀察該檔ETF在市場的活躍度，選擇成交量大的台股ETF，代表該標的流動性佳。

▲▼ 群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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據了解，00919甫公告第9次預估配息0.72元維持新高，預估13%年化配息率，是目前唯一一檔配息維持新高的台股高息ETF，連續9季年化配息率都逾10%優於投資人期待，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資台股ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察「成交量」，在金融市場中，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志指出，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時有股息、又有潛在的價差空間可期，高息股便可納入考量。對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A)經理人陳沅易強調，目前市場最大的變數仍然是關稅問題，然而，隨著川普政府的政策轉變，美中之間的關稅戰暫時停火，這為台灣的經濟前景帶來了一線希望。根據各主要經濟機構預測，台灣今年的經濟成長率有望達到2.8%至2.9%。台股操作上建議可聚焦籌碼集中、具產業題材及法人進駐的個股，善用震盪整理期佈局未來潛力股，迎接節後行情回溫的契機。市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。
 

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