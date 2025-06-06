快訊／台股收盤下跌13.77點　台積電跌3元至995

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌13.77點，以21660.66點作收，跌幅0.06％，成交量2941.7億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌36.66點開出，指數開低走低，盤中最高達21702.46點，最低21606.7點，終場收在21660.66點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌3元來到995元，跌幅0.3％；鴻海（2317）下跌2.5元至153元；聯發科（2454）上漲35元至1280元；廣達（2382）下跌5.5元來到276元；長榮（2603）下跌2元至236元。

今天漲幅前5名個股為兆聯實業（6944）上漲41.5元，漲幅10％；大量（3167）上漲10元，漲幅10％；宇瞻（8271）上漲5元，漲幅9.98％；翔耀（2438）上漲3元，漲幅9.97％；建��（3046）上漲4.4元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為振樺電（8114）下跌31.5元，跌幅9.97％；材料-KY（4763）下跌84元，跌幅8.49％；盛達（3027）下跌3.1元，跌幅8.12％；百和（9938）下跌3.9元，跌幅6.99％；華安（6657）下跌4.2元，跌幅6％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 兆聯實業（6944） 456.5 ▲41.5 ▲10.0％ 大量（3167） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 宇瞻（8271） 55.1 ▲5.0 ▲9.98％ 翔耀（2438） 33.1 ▲3.0 ▲9.97％ 建��（3046） 48.7 ▲4.4 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 振樺電（8114） 284.5 ▼31.5 ▼9.97％ 材料-KY（4763） 905.0 ▼84.0 ▼8.49％ 盛達（3027） 35.1 ▼3.1 ▼8.12％ 百和（9938） 51.9 ▼3.9 ▼6.99％ 華安（6657） 65.8 ▼4.2 ▼6.0％

資料來源：證交所