快訊／台股收盤下跌13.77點　台積電跌3元至995

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌13.77點，以21660.66點作收，跌幅0.06％，成交量2941.7億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌36.66點開出，指數開低走低，盤中最高達21702.46點，最低21606.7點，終場收在21660.66點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌3元來到995元，跌幅0.3％；鴻海（2317）下跌2.5元至153元；聯發科（2454）上漲35元至1280元；廣達（2382）下跌5.5元來到276元；長榮（2603）下跌2元至236元。
今天漲幅前5名個股為兆聯實業（6944）上漲41.5元，漲幅10％；大量（3167）上漲10元，漲幅10％；宇瞻（8271）上漲5元，漲幅9.98％；翔耀（2438）上漲3元，漲幅9.97％；建��（3046）上漲4.4元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為振樺電（8114）下跌31.5元，跌幅9.97％；材料-KY（4763）下跌84元，跌幅8.49％；盛達（3027）下跌3.1元，跌幅8.12％；百和（9938）下跌3.9元，跌幅6.99％；華安（6657）下跌4.2元，跌幅6％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|兆聯實業（6944）
|456.5
|▲41.5
|▲10.0％
|大量（3167）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|宇瞻（8271）
|55.1
|▲5.0
|▲9.98％
|翔耀（2438）
|33.1
|▲3.0
|▲9.97％
|建��（3046）
|48.7
|▲4.4
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|振樺電（8114）
|284.5
|▼31.5
|▼9.97％
|材料-KY（4763）
|905.0
|▼84.0
|▼8.49％
|盛達（3027）
|35.1
|▼3.1
|▼8.12％
|百和（9938）
|51.9
|▼3.9
|▼6.99％
|華安（6657）
|65.8
|▼4.2
|▼6.0％
資料來源：證交所
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