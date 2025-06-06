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中菲行5月營收年增6.7%、因匯兌月減8.1%　前5個月年增23.9%

▲右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇在股東會上。（圖／中菲行提供）

▲右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇昨日在公司股東會上。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)5月份自結集團營業收23.31億元，年增6.7%，因匯兌因素月減8.1%。累計1月至5月營收118.58億元，年增23.9%。

公司說明，由於台幣兌換美金大幅升值，較去年同期平均匯率增加6.3%，雖然5月份貨運量較去年同期成長將近三成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長也受到影響，同時相較於上個月的營業額，由於台幣兌換美金平均匯率增加7.4%，雖然貨運量較上個月成長將近一成，仍出現營收月減現象。

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5月空運市場，人工智慧及智慧運算相關產品需求旺盛，亞洲地區市場仍然繁忙，尤其是從中國出發前往越南、新加坡、泰國、馬來西亞及灣的航線表現突出，運價得以維持。

5月海運市場，由於美中之間暫時達成降低關稅的協議，美國買家開始恢復下單，亞洲出口因而增加，造成前往美國貨載的艙位緊張情況，運價因而有所支撐。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢 的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果，同時中菲行亦積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

為了因應美國關稅複雜局勢，中菲行透過諮詢服務的提供，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行積極運用人工智慧推動數位轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，運用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，依據需求提供客製化解決方案。

同時在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。

關鍵字： 中菲行5月營收年增6.7%因匯兌月減8.1%

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