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配息縮水！達人點評4檔ETF　7％殖利率黑馬現身

超馬芭樂強調，只要高股息ETF的配息底氣夠厚，見到配息金額微降時不必太驚慌。

▲超馬芭樂強調，只要高股息ETF的配息底氣夠厚，見到配息金額微降時不必太驚慌。

圖文／鏡週刊

高股息ETF今年掀起降息潮，年化配息率動輒10％的榮景不再，投資人憂心領高息的好日子掰了嗎？其中擁有174.8萬鐵粉的人氣王00878（國泰永續高股息），今年以來配息金額從0.5元降至0.47元；標榜低波動的00713（元大台灣高息低波），也公告配息金額降至1.1元，是近5季以來新低，面對這樣的狀況，投資人頻問：高股息ETF還值得續抱？《錢鏡你家》節目邀請到投資達人超馬芭樂王仲麟教戰2招嗅出配息底氣，並推薦4檔高股息ETF的配息水庫仍飽滿。

「高股息ETF的配息能力好不好？有沒有配息壓力？不是單看1、2次配息金額而決定的。」超馬芭樂在《錢鏡你家》節目中釐清高股息ETF的本質，「不是追求資本利得，而是長期穩定領息，這樣投資才有大快樂。」他強調近期高股息ETF配息狀況，是合理而健康的調整，「去年逾10％高殖利率、吃大魚大肉的日子過去了，我們要回歸正常飲食，才能一直穩穩領息。」

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超馬芭樂針對目前規模最大、人氣最旺的4檔高股息ETF：00878、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息）、00713等4檔標的分析，並教戰2招，評估配息底氣是否夠厚，及進場時點。

1、可分配平準金，估配息底氣

「這4檔高股息ETF不是真的口袋沒錢，而是為了在震盪市場中仍有抗震底氣。」超馬芭樂說明，打開官網可看到「淨值組成」項目，每日都有詳細揭露，他也精心整理出圖表，可一目了然。

統計至6/2，0056的收益平準金及資本利得平準金，加總算出可分配平準金目前為8.55元，「我們以0056每季配息1.07元來看，就能估出0056還能再配7.9季，這就是對抗震盪的底氣。」

而00713雖降息，但其底氣是4檔中最豐厚的1檔，「水庫裡2個口袋（收益平準金、資本利得平準金）加總金額超過20元耶！所以投資人還擔心什麼？」超馬芭樂解釋，優質高股息ETF不是沒有錢，是因為4月初遇到股災，配息來源在「資本利得」項目受影響，再加上今年股市動盪大，「高股息ETF本來就要預作準備、謹慎配息，不是想怎麼發就怎麼發，對我而言，我不想這個月開心吃好料，下個月卻要吃飼料，穩定配息才是長久之計。」

2、用最壞狀況，估殖利率安全值

由於每年除息旺季在第3季，超馬芭樂估計6、7月就有現金股利進來，「且股市脫離股災、逐步回溫中，配息壓力不大，高股息ETF的配息緩降，正是為了今年保有對抗震盪的底氣。」

超馬芭樂認為，現金殖利率應以6％～8％為標準，只要落在安全範圍，就是穩定的好，不必太過恐慌，「一旦低於6％標準，我當然就跳車！不必藕斷絲連！」

同時他也用最壞的狀況、即買在最高價來計算，目前4檔高股息ETF都仍有7％以上的殖利率，「以00713來看，買在最高點59.7元，以季配息1.1元（年配息估4.4元）計算，00713的年化配息率仍有7.37％，落在標準範圍之內。」至於其他高股息ETF的相關分析內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/U1Hdhcqryyg

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關鍵字： 高股息ETF超馬芭樂配息投資

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