2檔千億規模ETF換股抬轎！金控成飆股　國泰金本周漲逾1成

▲兩檔高股息ETF接力買超國泰金。（圖／國泰金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）兩檔千億元以上規模高股息ETF在6月接力換股，增加金控股持股，今（6）日投信狂掃國泰金（2882）10.5萬張高居買超第1名個股，富邦金（2881）與中信金（2891）投信分別買超5.8萬張以及2.7萬張分居單日買超第2、3名個股，國泰金在00878、00919同步大買拉抬，本周股價漲幅達1成。
00878、00919先後在6月進行換股，00878換股「3進3出」，新增中租-KY（5871）、可成（2474）、萬海（2615）等3檔，刪除股則為台泥（1101）、永豐金（2890）、第一金（2892）；00919此次納入富邦金、國泰金、陽明（2609）、可成（2474）、台灣虎航（6757）等16檔，刪除包含聯發科（2454）、海悅（2348）、寶雅（5904）等6檔。
00919新增富邦金、國泰金兩檔持股，本周以來持股水位迅速拉升，國泰金持股從6月2日2.1萬張，增加到今日28.1萬張，持股比重從0.35%，一口氣提升到4.99%，居第7大持股；而富邦金亦由1.65萬張，持股比重從0.36%，提升到3.91%，居第8大持股，原有持股中信金持股亦由92.5萬張提高到98.5萬張，持股比重由10.41%提高到10.87%。
兩檔高股息ETF換股效應，今日投信買超38億元，第4～10名買超標的為陽明（2609）1萬7165張、大同（2371）5900張、凱基金（2883）4131張、長華*（8070）3927張、緯創（3231）3647張、冠德（2520）3390張、可成（2474）2658張。
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