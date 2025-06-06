美國大而美法案 童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮

代工廠和碩今天召開股東常會，董事長童子賢受訪談到美國「大而美法案」，將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，這種做法讓他感到訝異。

2檔千億規模ETF換股抬轎！金控成飆股 國泰金本周漲逾1成

國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）兩檔千億元以上規模高股息ETF在6月接力換股，增加金控股持股，今（6）日投信狂掃國泰金（2882）10.5萬張高居買超第1名個股，富邦金（2881）與中信金（2891）投信分別買超5.8萬張以及2.7萬張分居單日買超第2、3名個股，國泰金在00878、00919同步大買拉抬，本周股價漲幅達1成。

SCFI上周大漲近31%之後、本周續漲8% 南美線飆漲近42%

美西線6月1日每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，呈倍數上漲之後，6月3日就開始回跌，跌了500美元，下周一(9日)美國西南岸航線還要再下修400美元，美國西北岸與東岸也將下修400-500美元，歐洲線每大箱則維持在2400-2500美元。今(6)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲167.64點，漲幅8.09%，指數來到2240.35點。

加油要快！ 國內油價下周估漲0.1到0.2元

下周油價喊漲！因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，吸收後下周油價預估仍要漲0.1到0.2元，95無鉛汽油將來到28~28.1元。

中菲行5月營收年增6.7%、因匯兌月減8.1% 前5個月年增23.9%

中菲行國際物流(5609)5月份自結集團營業收23.31億元，年增6.7%，因匯兌因素月減8.1%。累計1月至5月營收118.58億元，年增23.9%。

快訊／台股收盤下跌13.77點 台積電跌3元至995

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌13.77點，以21660.66點作收，跌幅0.06％，成交量2941.7億元。

續列匯率操縱國觀察名單 央行：美未要求新台幣升值

美國財政部在台北時間6日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，包括台灣在內共有9個經濟體被列入觀察名單，央行今（6）日指出，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值，重申長期以來與美國財政部溝通管道順暢。

AI散熱夯！奇鋐月營收連4創高 外資調高目標價至815元

散熱模組廠奇鋐（3017）5月營收攀高，連4個月改寫單月新高，美系外資在最新出爐的報告中也調高奇鋐目標價，由750元調高至815元，重申「加碼」評等。

大立光林恩平：產能滿載「7月比6月好」 匯率影響5%毛利率

鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，媒體在會後提問在關稅及匯率夾擊下，下半年展望如何，董事長林恩平則表示，光這兩點下半年就沒有樂觀的理由，但他還是指出，目前產能利用率滿載，七月會比六月好。

任天堂Switch 2賣翻！偉詮電攻漲停 鴻準5月營收刷高

任天堂遊戲主機Switch 2於昨（5）日在美國、日本等地正式上市，掀起一波開箱熱潮，根據外電報導，美國零售商Target的預購則在兩小時內售罄，這也點燃IC設計股偉詮電（2436）攻勢，今（6）日開高走高，率先亮燈漲停，攻克季線以及半年線反壓，鴻準（2354）、旺宏（2337）跟進上攻。