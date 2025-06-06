3檔重量級台股ETF換股！0050、006208增刪各1檔　0056五進五出

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

規模6156.41億元的元大台灣50（0050）、規模4452.75 億元的元大高股息（0056）和規模2267.61億元的富邦台50（006208）合計規模已逾兆元的3檔重量級台股ETF今（6）日公布換股，其中0050與006208此次僅增刪各1檔，0056此次則增刪5檔。

富時羅素公布有關臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數，以及臺灣高股息指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自2025年6月20日盤後交易結束後生效，也即自2025年6月23日起生效。

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富時羅素依據2025年5月26日資料審核結果如下：

0050、006208追蹤臺灣50指數分別增加台光電成分股，刪除成分股欣興，候補名單：亞德客-KY(1590)、彰銀(2801)、長榮航(2618)、川湖(2059)、新光金(2888)。

0056所追蹤臺灣高股息指數則是納入凱基金(2883)、寶成(9904)、信邦(3023)、台新金(2887)、統一(1216)5檔成分股，刪除台光電、興富發(2542)、材料-KY(4763)、南亞(1303)、陽明(2609)等5檔成分股。

另元大中型100（0051）追蹤臺灣中型100指數成分股納入大成(1210)、亞翔(6139)、欣興等3檔成分股，刪除台光電、台玻(1802)、裕隆(2201)3檔成分股；候補名單：智易(3596)、群益證(6005)、群電(6412)、復盛應用(6670)、國產(2504)、潤弘(2597)、崇越(5434)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、洋基工程(6691)。

臺灣資訊科技指數則無異動，臺灣發達指數成分股納入大成、亞翔2檔成分股，刪除：台玻(1802)、裕隆(2201)兩檔成分股。