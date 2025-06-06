快訊／大樂透頭獎槓龜　百萬大紅包開出9組剩23組

3檔重量級台股ETF換股！0050、006208增刪各1檔 0056五進五出

規模6156.41億元的元大台灣50（0050）、規模4452.75 億元的元大高股息（0056）和規模2267.61億元的富邦台50（006208）合計規模已逾兆元的3檔重量級台股ETF今（6）日公布換股，其中0050與006208此次僅增刪各1檔，0056此次則增刪5檔。

2檔千億規模ETF換股抬轎！金控成飆股 國泰金本周漲逾1成

國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）兩檔千億元以上規模高股息ETF在6月接力換股，增加金控股持股，今（6）日投信狂掃國泰金（2882）10.5萬張高居買超第1名個股，富邦金（2881）與中信金（2891）投信分別買超5.8萬張以及2.7萬張分居單日買超第2、3名個股，國泰金在00878、00919同步大買拉抬，本周股價漲幅達1成。

SCFI上周大漲近31%之後、本周續漲8% 南美線飆漲近42%

美西線6月1日每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，呈倍數上漲之後，6月3日就開始回跌，跌了500美元，下周一(9日)美國西南岸航線還要再下修400美元，美國西北岸與東岸也將下修400-500美元，歐洲線每大箱則維持在2400-2500美元。今(6)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲167.64點，漲幅8.09%，指數來到2240.35點。

美國大而美法案 童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮

代工廠和碩今天召開股東常會，董事長童子賢受訪談到美國「大而美法案」，將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，這種做法讓他感到訝異。

臺灣高薪酬100指數納入華城9檔成分股 6／9日生效

臺灣指數公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」(以下簡稱臺灣高薪100指數)成分股年度定期審核結果，新納入的成分股計有華城(1519)、台光電(2383)、美律(2439)、潤弘(2597)、國泰金(2882)、奇鋐(3017)、正文 (4906)、啟碁(6285)、洋基工程(6691)等9檔這項審核結果將於下周一（9）日生效。

閎康5月營收4.29億元、年增1.89% 看好半導體檢測需求成長

半導體檢測大廠閎康（3587）公布5月營收為新台幣4.29億元，年增1.89%。閎康營收成長主要受惠於日本實驗室業務與材料分析（MA）需求帶動。其中隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，晶圓代工大廠持續加快製程升級與全球建廠腳步，不僅2奈米製程將如期量產，3奈米產能今年也將大增，客戶開案積極也帶動閎康業績同步成長。

加油要快！ 國內油價下周估漲0.1到0.2元

下周油價喊漲！因國際油價上揚，中油啟動平穩措施，吸收後下周油價預估仍要漲0.1到0.2元，95無鉛汽油將來到28~28.1元。

中菲行5月營收年增6.7%、因匯兌月減8.1% 前5個月年增23.9%

中菲行國際物流(5609)5月份自結集團營業收23.31億元，年增6.7%，因匯兌因素月減8.1%。累計1月至5月營收118.58億元，年增23.9%。

快訊／台股收盤下跌13.77點 台積電跌3元至995

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌13.77點，以21660.66點作收，跌幅0.06％，成交量2941.7億元。

續列匯率操縱國觀察名單 央行：美未要求新台幣升值

美國財政部在台北時間6日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，包括台灣在內共有9個經濟體被列入觀察名單，央行今（6）日指出，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值，重申長期以來與美國財政部溝通管道順暢。