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一表看懂6家金控5月獲利　兆豐金EPS 0.9元暫居冠

▲▼兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲兆豐金前5月EPS 0.9，暫居6家金控之冠。（圖／記者湯興漢攝）

6家金控5月獲利自結數出爐，兆豐金（2886）前5個月每股稅後盈餘（EPS）0.9元暫時居冠，玉山金（2884）EPS 0.88元緊追在後，暫居第2名，也是前5月獲利唯一成長金控，永豐金（2890）EPS 0.82元，排名第3，第一金（2892）旗下人壽因匯損轉為虧損，EPS 仍有0.8元水準。

▲▼6家金控獲利。（圖／記者湯興漢攝）

富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等尚未公布5月獲利，已公布6家以兆豐金表現最佳，5月自結稅後淨利31.84億元，優於2024年同期28億元水準，累計前5月稅後淨利133.65億元，年減率21%，EPS 0.9元。

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主要獲利引擎為銀行累計前5月稅後淨利121.51億元，票券前5月稅後淨利9.68億元；證券則受惠5月股市反彈，自營與承銷業務由虧轉盈，累計前5月稅後淨利2.91億元；產險累計前5月稅後淨利2.73億元。

玉山金公布5月稅後淨利28.5億元，累計前5月稅後淨利141.5億元，創歷年同期獲利最高，較2025年同期成長34.73%，EPS為0.88元；其中，主要子公司玉山銀行累計前5月稅後淨利142.5億元，較2024年同期增加47.84%；玉山證券累計前5月稅後淨利7億元；玉山創投累計前5月稅後淨損1.1億元。

截至5月底，玉山金控總資產達4.09兆元，玉山銀存款餘額為3兆3825億元、放款2兆3829億元。

永豐金5月自結稅後淨利13.31億元，累計前5月稅後淨利103.58 億元，年減 0.7%，EPS 0.82元，年化ROE 12.28%，子公司累計獲利表現，永豐銀稅後淨利94.92 億元，年增19.5%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益、手續費淨收益皆有雙位數的成長；永豐金證券前5月稅後淨利14.61億元，年減34.3%，主要受到台股日均量相較於去年同期回落且行情波動劇烈，手續費淨收益與資本利得皆減少所致。

第一金前5月稅後淨利達112.45億元，年減1.7%，EPS為0.8元，旗艦子公司第一銀5月稅後淨利23.05億元，累計前5月稅後純益達112.85億元，年增4.7%，第一金證券有投資挹注，5月獲利成長，累計前5月稅後淨利達1.6億元，年減67.9%，第一金人壽因匯損擴大，5月虧損達3.35億元，累計前5月獲利由盈轉虧，合計虧損達7902萬元。

關鍵字： 金控獲利EPS台灣銀行

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