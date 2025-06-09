川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

▲美國總統川普關稅政策持續催出台廠拉貨潮。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅拉貨潮持續推升台灣進出口表現。財政部統計長蔡美娜今（9）日指出，5月來自人工智慧（AI）等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內，順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元，年增38.6%，連續19個月正成長。

蔡美娜指出，5月出口主要貨品以資通與視聽產品年增104.7億美元(+1.1倍)最為亮眼，規模值續攀新高，其中伺服器、顯示卡、電腦零附件等出貨均顯著提升，電子零組件在AI、高效能運算等需求挹注下，亦增28.4%。

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另外礦產品出口因部分煉油廠安排定檢及國際油價疲軟，年減27.4%。累

計前5月出口，資通與視聽產品、電子零組件分別年增59.0%、20.2%，兩者併計增37.2%，合占總出口比重為70.4%。

主要市場方面，5月對美國出口155.2億美元、年增率87.4%，雙雙改寫單月最高紀錄，對東協升幅亦達52.3%，銷往兩地之資通產品增加均逾1倍；對日本、中國大陸與香港各增17.5%、16.6%，僅對歐洲減0.6%。

累計1至5月對美國、東協出口各年增43.1%、32.0%，占總出口比重上升至26.8%、20.3%，分創近32年、歷年同期新高，對陸港出口年增12.6%，占比則下降至28.1%(近24年同期低點)。



而在進口表現上，5月進口金額391.3億美元，受惠於AI產業鏈之國際分工與出口引申需求活絡，以及資本設備購置維持強勁，年增25.0%；出、進口互抵後，出超126.2億美元，為歷年單月新高。累計1至5月出口增24.3%、進口增21.4%。

5 月進口391.3 億美元，較上月減5.6%，較上年同月增25%；累計1至5月進口1,865.1 億美元，較上年同期增21.4%。出、進口相抵下，5 月出超126.2 億美元，較上年同月增65.9億美元；累計1至5月出超434.5億美元，較上年同期增120.4億美元。

展望未來，蔡美娜表示，隨各國政府與國際雲端服務業者積極投資AI基礎建設，帶動高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用需求加速拓展，以及國內半導體業者持續投入高階製程研發與產能擴充，均可望支撐我國出口動能，惟全球經濟成長依然受貿易保護主義、美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素干擾，仍須密切關注後續發展。