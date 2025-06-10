海岬型船日租近2.5萬美元、創今年新高　裕民6月業績將明顯好轉

▲海岬型船這一波上漲裕民最受惠。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民(2606)5月合併營收11.34億元，年減17.12%、月減7.05%，今年前5個月營收57.85億元，年減10.56%。由於海岬型船現貨市場日租自5月28日開始上漲，自5月27日的15,005美元漲到昨(9日)晚的24,961美元，創今年新高，累計這波漲幅高達66.15%，裕民擁有27艘海岬型船，其中半數在現貨市場，估計6、7月業績將會明顯好轉。

海岬型船平均成本價在1.7到1.8萬美元之間，裕民去年考慮大陸房地產不景氣與中美貿易戰等因素，將海岬型船長約比例自三成提高到五成多，在今年第一季市場低谷，由於逾半數長約提供一定的獲利，母公司稅後純益2.17億元，雖年減77%，季減75%，EPS0.27元，仍保有正數。

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第二季海岬型船運價震盪走高，目前指數已經回升至去年水平。這一波上漲主要是因6月底為澳洲的會計年度結算日，澳洲鐵礦砂搶著出貨，巴西熬過首季雨季，也在搶著出貨，估計在6月份運價都會位於高檔，8、9月是西非雨季，估計屆時運價將會回檔，第四季則將進入傳統旺季，還有西非幾內亞的西芒杜(Simandou)礦區11月開始量產，增添新貨源。

裕民在5月27日的股東會上分析，目前新船訂單率僅10％，船隊成長率僅3%，處於歷史低點，加上超過25%的現役船舶船齡逾15年，受脫碳法規驅動，汰舊換新腳步將加快。自2016年以來，全球船舶平均航速已下降約8%，有效抑制總運力成長。整體而言，供需結構正逐步改善，未來展望相對樂觀。

裕民節能船到今年年初佔比已高達94%，租金可以較非節能船高出二至三成，因此裕民副董事長徐國安在股東會上直言，今年散裝船運市場不好，但裕民營運會逆勢上揚。