萬海貨輪爆炸！貨櫃噴飛「貨物清單」藏玄機　2台灣人失蹤

▲萬海貨輪海上爆炸「4人失蹤」2人是台灣人。(圖/翻攝印度海岸防衛隊)

記者葉國吏/綜合報導

萬海航運的「旺春輪」(WAN HAI 503)船上貨櫃在印度洋爆炸,現場濃煙四起,部分貨櫃遭強烈爆炸力拋至海中。根據現有的資料,這艘貨輪上確實載運著許多高危險、高度易爆易燃的貨物,很可能在包裝上就出現問題,導致自行引爆。

據報導,爆炸後有近50個貨櫃掉入海中,而船體雖然尚未沉沒,但火勢持續延燒,煙霧不斷冒出。船長為防止更大範圍的災害,迅速下令全員棄船。船上貨物清單顯示,該輪船載運多種高危險性物品,包括易燃液體(第3類)、易燃固體(第4.1類)、易自燃物質(第4.2類)及有毒物質(第6類)。

專家指出,此次事故可能與「易自燃物質」包裝不當有關。這類物質如白磷、鋰、鈉等,若接觸空氣或水,便可能引發劇烈反應,需以惰性油類妥善包覆。然而,一旦包裝破損,惰性油外洩,便可能導致自燃或爆炸。此外,現代工業原料如鋰電池等,對容器密閉性及溫度要求極高,稍有疏漏便可能引發危險。目前事故原因仍待貨運公司進一步說明,相關後續調查也在進行中。

Explosion onboard MV WAN HAI 503! The Singapore-flagged container vessel en route from Colombo to Nhava Sheva caught fire 130 NM NW of Kochi.

04 crew missing, 05 injured.

@IndiaCoastGuard launches major rescue op: ICGS Rajdoot, Arnvesh & Sachet diverted. CG aircraft on scene… pic.twitter.com/IiryQkNkev