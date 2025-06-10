萬海貨輪爆炸！貨櫃噴飛「貨物清單」藏玄機　2台灣人失蹤

▲萬海貨輪海上爆炸「4人失蹤」2人是台灣人。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

記者葉國吏／綜合報導

萬海航運的「旺春輪」（WAN HAI 503）船上貨櫃在印度洋爆炸，現場濃煙四起，部分貨櫃遭強烈爆炸力拋至海中。根據現有的資料，這艘貨輪上確實載運著許多高危險、高度易爆易燃的貨物，很可能在包裝上就出現問題，導致自行引爆。

據報導，爆炸後有近50個貨櫃掉入海中，而船體雖然尚未沉沒，但火勢持續延燒，煙霧不斷冒出。船長為防止更大範圍的災害，迅速下令全員棄船。船上貨物清單顯示，該輪船載運多種高危險性物品，包括易燃液體（第3類）、易燃固體（第4.1類）、易自燃物質（第4.2類）及有毒物質（第6類）。

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專家指出，此次事故可能與「易自燃物質」包裝不當有關。這類物質如白磷、鋰、鈉等，若接觸空氣或水，便可能引發劇烈反應，需以惰性油類妥善包覆。然而，一旦包裝破損，惰性油外洩，便可能導致自燃或爆炸。此外，現代工業原料如鋰電池等，對容器密閉性及溫度要求極高，稍有疏漏便可能引發危險。目前事故原因仍待貨運公司進一步說明，相關後續調查也在進行中。