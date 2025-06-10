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月薪曾百萬！日知名家電大廠部長「淪洗碗工」　還被小40歲同事辱罵

▲老人,長輩,退休族,孤獨,老先生,寂寞。（示意圖／免費圖庫Pexles）

▲知名家電企業前部長退休後求職不順，最終轉行在居酒屋打工。（示意圖／免費圖庫Pexles）

圖文／CTWANT

日本61歲的前企業高層佐藤健一（化名），過去曾在日本知名大型家電廠擔任部長，最高月薪高達100萬日圓（約新台幣20萬元），60歲退休時還領取了3200萬日圓（約新台幣663萬元）的退休金。原以為自己的輝煌職涯能為第二人生帶來順遂開端，沒想到退休後的市場現實讓他感到挫敗與無力，如今佐藤健一成為居酒屋的洗碗工，時薪僅1580日圓（約新台幣327元），甚至還常遭比自己小40歲的兼職領班辱罵與教訓，令他感嘆這是一種難以言喻的「退休屈辱」。

根據《gentosha》報導指出，佐藤在接受訪時表示，自己從大學畢業後就一直待在同一家公司任職數十年，對職場生態充滿自信，因此退休後決定不選擇在原公司繼續受雇，而是透過轉職仲介尋求新挑戰，期待能用自己的經歷貢獻其他企業。

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但實際求職過程極為艱難，儘管他履歷上寫著大企業部長資歷，幾乎所有申請都卡在書審關卡。仲介後來也直接建議他改變方向，考慮與以往專業不相干的工作。

一連串的失敗讓佐藤開始情緒低落，在家無所事事，經常向妻子抱怨。佐藤坦言，一度想過靠著退休金過生活，乾脆不工作，但沒想到換來妻子一句重話「你整天閒在家，還不如個擺飾來得有用。」這句話深深刺痛佐藤的自尊，也迫使佐藤重新思考下一步。

直到某日佐藤在街上閒逛時，無意間看到一家居酒屋門口貼著徵人廣告，佐藤回憶起學生時代也曾在餐飲業打工，便鼓起勇氣前往應徵。雖然獲得錄取，但現實並未如過往那般輕鬆。他的上司是一名22歲、對開店充滿理想的年輕領班，個性嚴格、要求多，經常對佐藤的操作不滿，甚至會當面怒斥「這句話要我說幾次？」

初期經常挨罵的佐藤形容自己「真的很悲慘」，但如今也逐漸適應環境，目前佐藤已在該店工作8個月，時薪也從最初的1380日圓提高至1580日圓。

佐藤坦承，雖然和學生時代的快樂不同，但開始在工作中找到成就感。更意外的是「前部長」的身分讓店內一些高中打工族主動找他聊升學與未來，這讓他感受到久違的價值感。

根據日本厚生勞動省《令和4年就業條件綜合調查》指出，目前有94.4％的企業設有退休制度，其中高達72.3％為60歲，只有約21.1％設在65歲以上。

而內閣的《令和4年度高齡者健康調查》則顯示，高齡者從事打工的最大原因是為了收入（41.6％），其次是為保持身體健康（20.2％），也有不少人是因為工作本身有趣或希望結交朋友。

佐藤坦言，自己當初也曾一度考慮放棄，但如今已打算至少做到領年金的年齡。佐藤表示，雖然這份工作沒有尊榮感，但比起宅在家中承受被妻子責罵的壓力，還不如努力維持一份能與人互動、感受到被需要的工作。

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