逾18萬受益人嗨起來！00900連8月穩配0.1元　年化配息率9.2%

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

在5月美國與英、中等談判有好消息，包括台股在內之全球股市持續受到激勵而上漲。而美國國際貿易法院撤銷對等關稅，川普關稅政策或將積極轉向援引232/301條款之方向，針對特定產業或國家而來，是後續需要留意的政策發展方向。





面對政經局勢變動與市場波動，具備防禦性與穩定現金流的高股息台股ETF，成為投資人資產配置的重要工具，盤點4/9解放日以來的高股息ETF績效，有多檔反彈逾20%，如0056、00900、00730、00918、00934...等。



法人指出，特別是進入台股6月～8月除權息高峰期，不少高股息ETF人氣持續升溫，儘管多檔月配高股息ETF配息金額持續下調，惟富邦特選高股息30(00900)ETF自從去年調整為月配息後，每月除息金額維持在0.1元，年化配息率可維持在加權指數殖利率之上，也備受網友關注。根據富邦投信官網資料顯示，00900近七次收益分配組成，配息皆100%來自持股之股利所得，為純正高息的產品。

此外，00900即將在今年7月進行第二次成分股調整，提供投資人絕佳的進場觀察與布局時點。

根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估維持配發0.1元，以6月4日收盤價13.04元計算，單次配息率約0.76%，年化配息率約9.2%，年化配息率接近10%優於投資人期待，若以CMoney統計過去一年至2025/5月底實際配息金額，年化配息率則為10.14%，配息表現在高息ETF中相對吸晴。

富邦特選高股息30 ETF除息日訂於6月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須6月16日前持有或買進，並於7月10日領息。

理財專家指出，現階段布局高股息ETF有三大優勢：一是透過高殖利率選股策略，有機會創造現金流；二是台股具備基本面支撐，包括企業獲利改善、資本支出擴大等利多；三是ETF投資門檻低、具流動性，有助投資人靈活操作。

ETF達人也提醒，儘管市場風險偏好升溫，由於台股5月自4月反彈後，6月可能進入高檔震盪，但仍應關注美國是否將重新啟動貿易施壓策略，特別是對科技、鋼鋁等產業的可能影響。建議投資人可採定期定額方式，分批進場布局高股息ETF，降低短期波動風險，並掌握中長線的配息與增值潛力。

