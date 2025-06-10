新興股利1.3元　船隻六成租約享穩定獲利、四成現貨掌握市場行情

▲新興航運董事長許積皋說明營運策略。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(10)日上午在福華大飯店舉行股東常會，通過配發現金股利1.3元，並完成第20屆董事改選。公司董事長許積皋表示，中國與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，但通膨與利率仍具不確定性，公司持續審慎控管營運風險，將以60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情為未來營運策略，走向碳排合規方向。

新興去年合併營收達新台幣44.1億元，年增4.3%；歸屬母公司稅後淨利為14.99億元，每股盈餘達2.56元，主要受惠於海岬型船舶運價攀升與營運效率提升。每股配發現金股利1.30元，總金額達7.61億元，為近年新高，配息基準日與發放日將由董事會另行決議。相較2024年度配息0.75元，年增幅度達73%，充分回饋股東。

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新興航運於會中完成第20屆董事改選，包括董事許積皋、法人董事和茂投資與梭羅船務，以及4位專業背景深厚的獨立董事李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁。任期自2025年6月10日至2028年6月9日。

公司積極投入碳強度(CII)管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。公司亦完成MOHA帳戶開設並修訂租約條款，以全面因應歐盟ETS與FuelEU Maritime法規上路。

目前公司共7艘主力船舶簽訂長期合約，涵蓋卡薩姆型(Kamsarmax)、海岬型(Capesize)與超大型礦砂船VLOC，合約期間自2024年延續至2026年。其中「華山輪」與「寶山輪」分別以淨TCE日租2.45萬與2.11萬美元簽約，為公司營運提供穩定貢獻。此外，VLOC「天山輪」採CVC合約，租金連結澳洲至中國C5航線市場價格，再加成4.5%，強化行情上行時的收益彈性。

許積皋表示：「公司將持續推動高效、永續、合規並重的營運策略，提升股東長期價值，並積極布局新市場與長約機會，強化公司財務體質與市場地位。」