Switch 2太夯連黃仁勳都喊讚！任天堂股價看俏　這檔日股ETF持股最多

▲圖為任天堂與五大商社股價表現。

財經中心／綜合報導

任天堂重量級新機Switch 2今夏正式上市，引爆全球遊戲熱潮。法人預期，新機效應搭配公司穩健財務體質與強大IP資產，將推動任天堂邁入下一波長線成長。台灣投資人可透過四檔日股ETF布局，其中復華日本龍頭（00949）及富邦日本（00645）持股最高，受惠程度最為顯著。

Switch 2強勢登場 黃仁勳也盛讚

Switch 2於6月5日全球開賣，立刻掀起熱烈搶購潮。東京池袋Bic Camera當天一早即湧入中籤玩家排隊取貨；My Nintendo Store預購抽籤高達220萬筆，美國Target平台更在短短兩小時內即告售罄，門市供應甚至需等待數週至數月，顯示市場需求火熱。

Switch 2硬體規格大幅升級，採用Nvidia最新神經渲染與AI技術（DLSS），效能提升十倍，並支援多畫格生成及超解析度強化功能，儼然一台迷你AI電腦。Nvidia執行長黃仁勳盛讚，Switch 2配備完整光線追蹤功能、專屬AI處理器與極低功耗設計，是史上圖像性能最強的攜帶型遊戲機。

此外，首發遊戲陣容同樣備受關注，首發遊戲陣容同樣吸睛，包括《瑪利歐賽車世界》、《薩爾達傳說：曠野之息／王國之淚》強化版，以及《Switch 2 秘密展》，有望進一步推升買氣。

三大動能推升任天堂股價

受益於新機上市利多，任天堂股價自去年下半年起持續攀升，今年更創下歷史新高。據Bloomberg數據，任天堂過去一年股價累計大漲38.3%，表現優於巴菲特點名的五大日本商社，充分反映市場對任天堂未來成長的高度期待。

日媒分析指出，任天堂股價強勁有三大因素支撐：首先是龐大的換機需求，2017年以來初代Switch累積銷售逾1.5億台，市場高度期待Switch 2將引爆新一波換機潮，首年銷量預估達1,500萬台，遊戲軟體銷售超過5,200萬套。

其次是擁有強勢IP優勢，包括馬力歐、寶可夢、薩爾達等熱門IP，不僅推動遊戲銷量節節攀升，更成功延伸至電影、周邊與主題樂園，構築遊戲以外的多元收益來源。以2023年上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》為例，全球票房突破13億美元，充分證明其IP價值。受此激勵，《薩爾達傳說》真人電影已確定於2027年上映，任天堂電影業務可望全面展開。

最後是訂閱制服務創造持續穩定現金流，Switch Online訂閱用戶已超過3,600萬人，帶來穩定現金流，打造持續性商業模式，有效降低營收對硬體銷售週期的依賴。

展望2026財年，任天堂預估營收將突破1.9兆日圓、年增逾六成，營業利益上看3,200億日圓，為歷年新高，每股配息預計提高至129日圓，配息率維持50%，持續強化股東回饋。此外，也提前因應美國關稅政策調整，積極分散生產據點，降低營運風險。

任天堂轉型加速 00949重倉布局最吃香

目前台灣上市日股ETF中，共有四檔布局任天堂，其中以復華日本龍頭（00949）持股比例最高，達7.56%，遠超其他三檔，成為最具吸引力的布局選擇，投資人可多加關注。

▲圖為日股ETF持有任天堂（Nintendo）權重。

長線觀察，任天堂透過Switch 2開啟新一輪成長動能，並憑藉穩固IP護城河跨足授權、訂閱服務、電影與主題樂園，積極拓展全球市場，正從純粹的遊戲公司加速轉型成為「日本迪士尼」全球娛樂集團，長期投資極具吸引力。



