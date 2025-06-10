自然人憑證開戶大復活！　金管會下周邀業者喝咖啡強化機制

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

自然人憑證淪為詐團用來數位帳戶存款開戶，13家金融機構暫停自然人憑證開戶作業，今（10）日金管會銀行局局長童政彰表示，目前銀行15萬列為警示戶，當中數位存款有1.6萬戶，利用自然人憑證開戶僅3400戶，這代表自然人憑證制度沒問題，銀行暫時停止此業務，待強化措施出爐就會再上路，下周召集10多家銀行跟銀行公會開會，有強化換證措施後，就會恢復自然人馮證數位開戶。

自然人憑證功能類似「數位版的國民身分證」，詐團以代辦貸款名義，騙取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本等重要資料，再開設數位存款帳戶，從2024年下半年開始，自然人憑證開立的數位帳戶，變成警示帳戶的愈來愈多，才讓民眾、銀行警覺到問題嚴重性。

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為了防堵銀行端暫停受理用數位憑證開戶作業，目前包括土銀、兆豐銀行、一銀、合作金庫、北富銀、華南銀、台企銀、京城銀、王道銀、元大銀、玉山銀行、彰銀、中華郵政等13家金融機構，對於以自然人憑證作為線上開立數位帳戶的身分驗證方式喊停。

針對自然人憑證數位帳戶開戶問題，童政彰說，這是銀行打詐過程中的過渡期，目前銀行有15萬警示帳戶，其中數存帳戶共1萬6千戶，且用自然人憑證開戶約占3400戶，用自然人憑證開制度並非問題癥結。

童政彰說，不會讓自然人憑證成為「去風險化業務」，金管會要求金融機構採相關強化措施，例如搭配視訊，或是防AI虛偽臉部等，會再提出更精進方式，待下周跟公會開會有補強措施後，就會恢復自然人馮證開戶。

