捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

▲星宇航空。（圖／星宇提供）

記者高兆麟／台北報導

受到捷星航空亞洲將在7月底關門消息影響，航空股今（11）日早盤股價也出現明顯波動，星宇航（2646）盤中突漲逾6%，華航（2610）、長榮航（2618）雙漲逾1%，不過同屬廉航的虎航（6757）跌0.79%。

《路透社》報導，捷星亞洲航空要在7月31日關門，另有新加坡當地社群平台指出，總部位於新加坡的捷星亞洲航關門會造成500人失業。

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澳洲航空集團周三表示，由於供應商成本上升、機場費用上漲以及廉價航空公司之間的競爭加劇，將關閉其位於新加坡的廉價航空公司捷星亞洲，此舉將為澳航釋放 5 億澳元（3.264 億美元）的資金，用於投資其機隊更新計畫，捷星亞洲航空的 13 架空巴A320飛機將逐步轉飛澳洲和紐西蘭。

東南亞地區廉航競爭相當激烈，包含Capital A 旗下的亞洲航空和新加坡航空旗下的酷航，都是主要競爭對手之一，捷星亞洲目前預計本財年稅前利潤虧損 3500萬澳元，捷星也將於7月31日停止運營，不過接下來在結束營運前的一個多月還是會繼續飛行。

星宇10日也公布5月總營收為34.18億元，年增率32%。1~5月累計總營收達182.1億元，較去年同期成長37%，創歷年同期新高。其中，5月客運營收26.52億元，年增20%。貨運方面，5月貨運營收為4.23億元，月增12%，年增74%，在營收表現亮眼及捷星航空撤出亞洲消息帶動下，股價今日大漲6%。

星宇也即將在13日舉行股東會，預計由K董張國煒親自主持。