南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金 喊「IPO沒有時間表」

南山人壽今（11）日召開股東會，董事長尹崇堯針對小股東提問一一回覆，外傳可能與玉山金或是永豐金合併傳言，他表示，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，但是「我們沒有做任何併購的談判」。

最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易 分割後首日漲幅逾12%

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）完成「1拆7」分割，於今（11）日以證交所公布之參考價24.3元恢復交易，根據公告資料昨（10）日基金淨值為26.98元，這代表未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為最便宜的台股市值型ETF，受到大盤上漲激勵，到10點半左右，00663L上漲2.92元或漲幅12.02%，股價暫報27.22元。

新日興擁摺疊iPhone大單 外資喊目標價300元

亞系外資出具新日興（3376）最新報告中表示，隨著 Apple 摺疊產品路線圖能見度明朗，加上公司具備淨現金結構與約 4% 殖利率保護股價下檔，認為新日興股價將有所表現，首次將新日興納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看300元。

捷星亞洲7／31關門 星宇航急漲逾6%

受到捷星航空亞洲將在7月底關門消息影響，航空股今（11）日早盤股價也出現明顯波動，星宇航（2646）盤中突漲逾6%，華航（2610）、長榮航（2618）雙漲逾1%，不過同屬廉航的虎航（6757）跌0.79%。

金管會關敵意併購大門？ 蔡明忠：公開收購不等於敵意

針對金管會昨天預告法規修正重點，遭外界解讀為金金併關上敵意併購大門，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2% 凱基金挫逾半根

5月新台幣升值7%，5大壽險型金控獲利承壓，今（11）日股價全墨，跌幅都在1%以上，其中凱基金（2883）盤中跌逾半根殺最大，5月自結小賺的國泰金（2882）股價也挫逾2%。

一表看14家金控5月獲利表現！ 前5月獲利總和1600億年減近4成

國內14家上市金控5月獲利全數出爐，受到新台幣升值7%，壽險海外投資部位匯損承壓，壽險型3家金控富邦金（2881）、凱基金（2883）及新光金（2888）都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和1554億元，年減率41%，玉山金（2884）唯一前5月獲利呈現正成長的金控。

快訊／Alphaliner報告：市值逾百億貨櫃船公司增至6家 萬海最新入列

近幾周因貿易戰造成貨櫃船運運價飆升，貨櫃航運股受到投資人青睞，Alphaliner報告指出，截至上個月，目前有6家被官方認定為大盤股的上市航運公司，市值超過100億美元，台灣的萬海航運是最新加入大盤股行列的公司。

加班船太多美西線10天內最高降2000美元 美東6月中擬漲1200美元

超大型攬貨公司指出，現在貨櫃船公司是有貨就漲，沒貨就跌，本月1日美西線每大箱(40呎櫃)運價加高3000美元，漲到6000-6100美元，本月3日就有船公司降500美元，現在多數船公司長約與現貨1比1的配比價，實收4500-4800美元，也有聯盟船比照非聯盟，給4100美元特惠價。美東線因為加班船少，有船公司通知本月15日起加價1200美元。

台積電報平安！0611地震未達疏散標準 「產線未受影響」

今（11）日晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，全台有感，台積電（2330）表示，因台南、嘉義和新竹最大震度僅達3級，均未達疏散標準，依規定未進行人員疏散，目前各廠區產線作業一切正常。